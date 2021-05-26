2021年5月26日晚，香港難得一見超級滿月加月全食（超級血月），儘管只歷時短短約19分鐘，仍吸引大批市民到石澳和黃埔等地探月。到黃埔觀月的人海，更企出馬路，相當誇張。不少人更帶備「長炮」拍攝天文奇景，可惜雲霧較多影響觀賞。有攝影發燒友坦言「有啲失望」，惟明白拍照屬天意，「影唔到都開心」；亦有新手龍友因疫情開啟觀星影相之路，「去唔到旅行咪搵啲新嗜好」，對今次血月體驗感滿意。

攝影發燒友：影到開心、影唔到都開心

攝影發燒友忠哥自言多拍攝銀河，已影了十年八年，今日早於4時半到達石澳，因之前有在此地拍下美景的經驗，「諗住呢個水域寬闊啲」。可惜今日雲層較厚，難以拍下「月全食」一刻，忠哥直言有些許失望：「水平升上嚟嗰下影唔到，因為低層雲太厚，完全睇唔到佢已經食緊嗰個畫面。」不過，他心情未有受影響，笑言都是純天意，「影到開心、影唔到都開心」，並指以往月全食多於入黑時出現，今次「仲有啲藍色」，是各有各的美態。

攝影新手：疫情阻外遊 愛上在港觀星

另一名攝影發燒友Michelle同樣於4時半左右到達，「早啲嚟，驚搵唔到車位」，她本來預計石澳的水平線較清，大機會影到月亮「食住」從水平升上的一幕，雖然最後成果未如預期，但她未有失望，「影天文嘢都係咁」，並指自己在月亮入雲前都拍攝了滿意的照片，「都幾靚、OK吖」。

Michelle為今次超級血月準備充足，帶了600ｍｍ的長鏡頭及追星儀追蹤月亮位置，不過看似專家的她，其實只拍攝了天文現象短短一年，「其實我係舊年先開始玩，因為疫情，去唔到旅行咪搵其他新嗜好」。雖然已過了月全食，她仍打算繼續留低，希望再試試拍下美景。

鄧同學：嚿雲好似海豚咁遮住血月

除了一眾攝影發燒友，亦有小朋友特意來觀看超級血月。鄧小朋友約7時到石澳，形容「個月亮大啲、紅色啲」，不過看了一段短時間後，「就好似有一嚿雲好似海豚咁遮住咗，我就喺度諗點解會咁樣」。之後他上山便能再看到多少少月亮，「但已經睇唔到全部」。

他指，自己在觀月時「有好多問題喺個心入面」，包括為甚麼月亮會變成紅色等等，而他平日亦很喜歡研究天文科學等。不過被問到2033年再現超級血月，會否再來觀月時，他表示只會自己一個來看，「下次爸爸媽媽已經老，我唔想帶埋佢哋，因為要上座山危險囉，好多機會跌落山。」

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