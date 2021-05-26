截至5月26日午夜的過往24小時，再多14人接種COVID-19疫苗後不適送院，其中6人打中國科興滅活疫苗。一名36歲女子在鴨脷洲普通科門診診所打首劑科興後昏厥，留醫瑪麗醫院。另一名在九龍灣體育館社區疫苗接種中心打首劑科興的62歲女子，針後異常胸部不適及高血壓，送往聯合醫院救治，惟不遵從醫生勸告自行出院。

針後不適送院的14宗新增個案，情況穩定，分別為4男10女，年齡介乎33至63歲，其中2人留院觀察，5人不遵從醫生勸告自行出院。他們的針後不適症狀，分別為昏厥、頭痛、暈眩、異常胸部不適、胸口痛、胸口不適、心悸、氣促、過敏反應、皮膚出疹痕癢、雙手出疹、左肩膀麻痺、左頸痛、高血壓。

預約復必泰人數 單日急增47%

COVID-19疫苗接種計劃至5月26日已踏入第90日，約2,224,100劑被接種。約1,289,800人已打第1劑，其中約553,800人打科興，約736,000人打復必泰。約934,300人已打第2劑，其中約409,300人打科興，約525,000人打復必泰。

單計5月26日僅約24,000打針，較前一日少1,000人；其中9,800人打科興，甩底率約5%；約14,100人復必泰，甩底率約4%。科興方面，約5,800打首針，約4,000打第2針。至於復必泰，約5,300打首針，約8,800打第2針。另外，約21,900人網上預約打針，較上日大增39%；其中約6,700預約科興，約15,300預約復必泰，較前一日急增47%。

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