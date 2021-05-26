【本報訊】保安局早前凍結壹傳媒創辦人黎智英持有的壹傳媒股份，集團昨刊發公告，指凍結令無觸發現有貸款的交叉違約條文，集團現有資金足夠營運至少18個月，而停止台灣《蘋果日報》紙本發行亦有助節省成本。壹傳媒今日復牌。

壹傳媒自本月17日自願停牌，經七個交易日後今日復牌。壹傳媒昨在收市後公佈關於公司創辦人黎智英的內幕消息，以及對公司影響。

凍結令無觸發交叉違約條文

本月11日保安局凍結黎智英持有的壹傳媒71.26%股份、三間私人公司於本地銀行賬戶內的財產。公告稱，壹傳媒不認為凍結會導致改變或出現影響，因黎智英2006年起並未出售股權，最後一次收購股份是2018年10月，因此其股份已長期沒在市場買賣。過去12個月，公司股份交易量佔已發行股份總數約0.88%（不包括2020年8月10至12日之間的激增交易量）。

凍結令列為指定財產的資產，為黎智英的資產，而非公司或其附屬公司資產。因此，凍結指定財產對黎智英向集團提供的未償還股東貸款無任何影響，該資金存於集團成員持有的銀行賬戶，黎智英亦未向集團提出提前還款要求。

截至今年3月31日，壹傳媒未經審核銀行及現金結餘約為5.214億港元，管理層認為自2021年4月1日起至少18個月，集團現有營運資金將保持足夠，毋須黎智英提供額外資金。另外，集團概無於現有貸款契約下可能觸發的交叉違約條文，亦毋須黎智英繼續提供資金或黎智英的股權質押的貸款契約。公告稱，未償還銀行貸款總額為9,360萬港元，預期將繼續按照該等款項各自的時間表還款。管理層預期，由於近期決定停止台灣《蘋果日報》紙本發行，長遠而言將節省成本。管理層將集中利用線上發行的增長機會服務讀者，使讀者受惠。

國安處提醒勿助處理凍結財產

通告特別提到，國安處在有關信函中提醒行政總裁張劍虹及壹傳媒不得作出任何行為協助或教唆任何人士，以違反當局通知的方式處理遭凍結的「指定財產」，以及作出該等行為的潛在相關法律後果。

前特首梁振英昨在其fb指其亦是壹傳媒小股東，但未有提及持有多少股份。其關注集團及《蘋果日報》運作及資金財務事宜，並指已委託律師向執法機關投訴張劍虹及其他董事，要求徹底調查。張劍虹對此表示沒回應，指集團財政健康，如常運作。