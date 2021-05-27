本港COVID-19疫情趨緩和，郵輪公海遊亦有望於7月底啟航，旅遊業界認為對本港旅遊業有莫大幫助。旅遊業議會主席黃進達指，本港第二次復辦本地遊後，反應不如去年10月至11月首次，可能受天氣影響，希望復辦公海遊，可為旅客提供更多旅遊產品的選擇，並惠及旅行社。

旅遊業議會主席黃進達在商台節目表示，指公海遊單價比本地遊旅行團高，兩晚航程入門價要約1,000元，希望復辦公海遊，可為旅客提供更多旅遊產品的選擇，同時提升旅行社業務，令本港領隊及專營出境遊的旅行社，都能受惠。

黃進達又指，本港第二次復辦本地遊之後，反應不如去年10月至11月首次復辦，可能因為今次天氣較熱，傳統上不是本地遊旺季，相信要到學生開始放暑假時，本地遊出團數目才回升。他表示，現時有超過200間旅行社向旅遊業議會登記，豁免隨團工作人員不多於30人的本地遊旅行團。

美麗華旅遊總經理李振庭接受港台節目訪問時表示，昨日政府公佈公海遊詳情後，中午已接到兩間大公司包團，直言是開心訊息，相信公海遊以家庭客為主，並預料8、9月仍有夫婦及單身客人參加。

他說，船上全部人已接種疫苗，是「全港最安全地方」，並認為公海遊對本港旅遊業有好大幫助，亦可向外國證明香港本地亦已開始恢復旅遊。

星夢郵輪：若乘客檢測呈陽性即停活動

星夢郵輪副總裁葉靜文認為，郵輪上的船員及乘客均已接種疫苗，「相信感染風險郵輪接近最低」。乘客在船上亦須佩戴具追蹤及監測人流作用的感應器「TRACEY」，若感應到乘客間的距離少於1.5米，「TRACEY」會發出聲響，其追蹤功能則可知道曾有密切接觸人士。

被問到如何界定出現懷疑個案，葉靜文表示，船公司已購入PCR核酸檢測，並增設50多間負壓病房；船上亦有專業醫護人員，若乘客出現病徵，會為他進行核酸檢測。若出現陽性結果，船上所有活動停止，並即時回港。她補充，船上不同地方亦設有體溫監察、船員亦會留意乘客情況。

星夢郵輪市場部高級副總裁李鳳霞表示，已調動部份長期在海上服務，但沒有到高風險地區如新加坡的員工到下月將抵港的「雲頂夢號」，並指目前有一半員工完成接種疫苗，相信未來有更多完成接種疫苗員工來港。

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