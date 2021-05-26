【本報訊】美國眾議院外交委員會民主黨籍主席米克斯（Gregory Meeks），前天提出新的全面應對中國競爭法案，提升美國經濟競爭力之餘，亦會在人權問題上向北京施壓。法案內容包括撥款1,000萬美元（7,800萬港元）支持香港民主和網絡自由，並重提庇護港人。

全長470頁的《確保美國全球領導地位及參與法案》（Ensuring American Global Leadership and Engagement Act，簡稱EAGLE法案），涵蓋多個議題，包括增加投資推廣美國製造業、貿易、與盟友和夥伴合作，重新參與國際組織等。

指華對維吾爾「種族滅絕」

另一方面，法案認定中國對維吾爾少數族裔的實施「種族滅絕」，包括增加對台灣和香港民主派人士支援的條文，同時授權檢討在美上市中國公司是否侵犯人權的幫兇。

在法案「推動我們的價值觀」部份，有篇章針對香港議題，指北京設立國安法打壓香港異見人士，譴責中共違背《中英聯合聲明》中高度自治和50年不變等承諾，侵犯港人人權，要求美國政府與其盟友建立聯合機制，繼續支持香港民主發展，並防止中共向國際社會輸出威權主義。

法案又要求政府在2022財政年度撥出1,000萬美元（7,800萬港元）給國務院「民主、人權與勞工事務局」，推動香港民主發展，並要求國務卿設工作小組研究策略保障香港網絡自由，在該局建立「香港網路自由計劃 」，支援香港維權人士、獨立記者等自由使用網絡。

為港人提供庇護的《香港人民自由和選擇法案》去年因參議員克魯茲擔心放寬移民門檻，未能及時在國會會期結束前通過而自動作廢，EAGLE法案亦有整合有關內容，向持續身處美國、具中國公民身份的香港永久居民，給予申請「臨時保護身份」的資格，容許在指定時間內在美國居住及就業；另列明曾在香港抗爭運動中擔當「重要角色」的人士具申請難民與庇護資格，人數上限不受移民法相關限制。

法案又指美國須與盟友和夥伴緊密協調以便有效與中國競爭，包括鼓勵盟友和夥伴在制衡中國挑釁行為方面扮演更重要角色，但亦要求華府在氣候變化等有共同利益的範疇與中國合作。

參議院現時正處理另一項民主、共和兩黨議員提出全面應對中國挑戰的《戰略競爭法案》，當中亦有支持香港民主的內容，兩黨四名議員上周提出修正案，建議把提倡庇護香港人的《香港避風港法案》條文納入《戰略競爭法案》當中。

眾議院外交委員會一名助理表示，米克斯有意與委員會內的共和黨人合作，冀令法案最快下月在委員會過關，之後與其他委員會審議的法案整合，最終與參議院的法案整合。