立法會今早續審議《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，於11時許就以40票贊成、2票反票二讀通過，今日內勢必三讀通過。昨日水盡鵝飛的立法會外，今日終有4名自稱為元朗熱心愛國人士的人「示威」，惟4人僅叫喊數分鐘「支持『完善』選舉制度」便完事離場。而議會內建制派繼續借機抨擊民主派及「黑暴」，政制及內地事務局局長曾國衞則稱，今次改制是「積極回應社會關切、回應選民需要。」

保險界陳健波認為香港學生長期被西方教育洗腦，衍生一群反對派在港煽風點火，「鼓吹社會攬炒」、企圖衝擊香港管治，「立法會更加亂晒籠，搗亂議會嘅手法亦都越嚟越離譜，亦都越嚟越污糟邋遢，目的就係要拖，等政府做唔到嘢，用心係好『歹毒』」，相信北京「完善」本港選舉制度後，有助阻止反對派利用議會平台「禍害香港」 、加快落實行政主導，讓香港重回正軌。

何俊賢離題鬧《蘋果》

民建聯何俊賢則在發言時批評《蘋果日報》，他斥：「其實新聞自由最黑暗嘅一日，就係《蘋果日報》成立嗰一日，一路黑到今日，佢都就嚟執（笠）㗎啦。」曾指英國《衛報》為世衞報章的工聯會郭偉強，就再促政府加快就假資訊立法，認為有助改善政府施政。

何君堯：打造富港特色民主新議會 劃時代進步

至於建制派何君堯就針對草案發言，直指改制是「對症下藥，革走反中亂港反子」，並「打造出富有香港特色民主、新型嘅議會，呢個係一個劃時代嘅進步」。他認為透過新選舉制度進入議會的議員，不會容納「不作為」議員繼續存在，因為其表現是受到「全港市民的監察」。

到上午11時許，立法會以全部建制派共40票贊成，僅熱血公民鄭松泰和醫學界陳沛然兩票反對，通過二讀選舉改制草案。曾國衞發言時稱，今次「完善」選制有助為實施了20多年的制度做「全面檢視」，聲稱坊間對條例草案持正面反應，「（市民）認為條例草案將『完善』選舉制度嘅安排具體化、清晰化、充分體現廣泛代表性、均衡參與況原則，符合香港嘅整體利益及實際情況，推動香港民主穩步向前」，指出改制是「積極回應社會關切、回應選民需要。」

曾又指，「完善」選制後香港將加快融入國家發展大局、立法會亦「將會更具以香港整體利益為依歸嘅基礎」，堵塞反中亂港者制用制度漏洞挑戰中央主權，確保香港長治久安、一國兩制行穩致遠。

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