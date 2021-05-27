警方前年冬至前夕以掃毒及反罪惡為名，聯同康文署到深水埗通州街公園掃盪，並即時棄掉多名露宿者的家當財物。其中13人在香港社區組織協會協助下，入稟小額錢債審裁處索償，案件今日再訊。審裁官周博芬指申索人與抗辯人雙方的證據仍然薄弱，未能排期審訊，再將案件押後至9月24日，待雙方準備更多文件後再訊。

審裁官今指，閱讀申索人的供詞後，認為他們呈上表格以顯示所損失的財產，證據並不足夠，而是應在供詞中列明相關資料，包括自己的背景、歷史、露宿的情況及時間。申索人亦應說明過往面對清場時的情況，例如清場前的通知期與今次有何不同等。審裁官亦建議申索人詳細解釋，如何計算被清走家當的價值。

至於律政司一方提出兩個抗辯理由，指警方當日為調查危險藥物而進行清場，另外亦以《遊樂場條例》反指露宿者違法，故警方才作出清場行動。

審裁官認為律政司的抗辯理由薄弱，因警方一直以來容許露宿者在相關地點逗留，亦從未對他們作出檢控或有任何定罪。如警方想對此作出檢控，露宿者的家當亦應被保存，供日後作呈堂證物之用。審裁官另質疑，即使警方需在現場調查危險藥物案件，是否有內部守則訂明要用如此方法進行快速清場。

由於審裁官認為雙方理據仍然不足以開審，故下令雙方再呈交補充文件，押後再訊，屆時會決定能否排期審訊。

本案原有13名申索人，其中2人今缺席聆訊，遭從申索人名單中剔除。11名申索人為謝錦洪、鄧貴華、熊達富、趙金興、劉嘉曦、周雄光、陳大發、馬月榮、吳隨有、阮少碧及陳志榮，各人索償2,200至13,290元不等。申索書指前年12月2日下午，警員及康文署職員在沒有張貼告示及事先通知的情況下，便將申索人的財物當作垃圾棄掉。

曾三度協助露宿者申索的社工吳衞東認為，蓄意清場是對無家者的不友善政策，侵犯他們的私有財產。吳指出，2012年及2015年亦曾有露宿者慘遭清走家當，他於兩次事件中均為涉事露宿者入稟申索，惟最終因申索時間過長，無奈要庭外和解。他又表示今次暫時不打算庭外和解。

【案件編號：SCTC12524-12530, 12532-12535/20】

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