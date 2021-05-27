「完善」選舉制度修例通過，之後政圈大事當然是3場大選，而最後一場就是明年3月特首選舉。近日特首林鄭月娥與其前上司、全國政協副主席梁振英互有攻守，今日梁粉「炮打司令部」，同時有報道指政制局副局人選可能落在林鄭口中的「世侄」、民建聯葉傲冬身上。林鄭心機慎密，有分析認為此舉無非為箍實特首選票。

前政制局副局陳帥夫今年2月辭官，空缺懸空至今，最新消息是現年40歲的葉傲冬有機會上位。葉傲冬出身左派政治世家，父親為前市政局議員兼前油尖旺區議會副主席葉國忠，伯父是行政會議成員兼港區人大代表葉國謙。他曾任油尖旺區議會主席，現在是民建聯副秘書長，年前敗選區議會後，重返《文匯報》出任助理總編輯。

去年被曾鈺成踢爆 曾欲清走兩民建聯局長

林鄭向來輕視民建聯，曾鈺成去年10月爆出，林鄭當選特首後兩人曾會面，其間她直指民建聯未能為政府提供政治人才，稱「你哋個政黨搞咗咁多年，培養唔到咩人才」，甚至想清走民建聯當時在政府的兩個局長，為免令民建聯難過才「姑且」留下一個。曾鈺成不甘示弱，指民建聯寧讓「叻人」出戰選舉，「我點會畀佢入政府！」

林鄭早前在自己主持的節目《選委界別分組面面觀》中「訪問」過葉傲冬，稱呼對方「世侄」，自言「睇住葉傲冬長大」。林鄭招攬葉入局，相信曾鈺成樂見其成，反正民建聯有不少「叻人」可打選戰，而林鄭「畀足面」民建聯，有政界人士分析，可能與林鄭覬覦民建聯選委票有關，未來會再出甚麼招箍實民建聯選委票，政圈拭目以待。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）