郵輪公海遊最快7月底啟航，呼吸系統專科醫生梁子超認為，應待本地有效控制傳播源，「一係清零，一係疫苗接種率較高」，啟航才算安全；並指當局只要求已打針船員每隔14日檢測是太寬鬆，因為通過檢測亦不代表安全，已完成接種疫苗亦不等於不會受感染。不過，有工程師認為，郵輪公司表示會加強房間、走廊通風，相信換氣量夠會穩妥，「風險應大大減低」。

呼吸系統專科醫生梁子超接受港台節目訪問時表示，船員來港前後的檢疫安排一定要小心，因為目前亞洲疫情仍然嚴峻，加上部份患者沒有病徵，而且潛伏期長，「就算嚟到做咗檢測都唔確保佢哋安全」；而當局只要求已打針的船員每隔14天進行核酸檢測是太寬鬆，「打疫苗唔等於唔受感染」。他認為政府應審視有關輸入風險，做好船員檢疫安排。

他續說，即使郵輪加大通風，但仍是封閉的狹小空間，人與人接觸一定相對緊密，「（即使）措施有效，但唔能完全避免交叉感染風險」，雖然接種打疫苗可減低病毒傳播6至9成，但大量人在船上混雜，風險仍不容忽視。他建議，除船員一定要打齊疫苗外，公司應規定有輕微病徵亦要立即篩檢，並將檢測縮短至7日一檢。

何栢良：計劃初期不宜有豁免

港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目表示，本地疫情已大致清零，參加公海遊的市民完成接種疫苗及檢測，帶有病毒機會好少，但由於船員來自世界各地，因此需要確保抵港後已過潛伏期，建議檢疫應有長達3周的監察期，及安排兩次抗體檢測，同時避免中間加插船員，否則單靠檢測不夠穩妥。他認為，計劃開始時應避免有豁免安排，不許兒童或不適合接種疫苗人士參與，按部就班才確保長做長有。

何栢良亦認為，船公司應花更多心思改善船上通風，包括增加鮮風量，或採用高效能隔塵網及殺滅病毒裝置，才能控制風險。他指，船上乘客及船員均接種疫苗，預料即使有確診個案，爆發群組機會相對低，但仍會有零星傳染出現，認為可跟隨目前岸上的檢疫安排，若只作檢測不安全。

工程師：船上最重要做好社交距離

工程師學會會長源栢樑指出，有郵輪公司表示會加強通風，包括房間、走廊，相信換氣量夠會穩妥，「風險應大大減低」。他說，若郵輪做到每小時換氣15次，已屬相對高水平，加上設置高效能過濾網，有關安排與以往一般酒店房間比較，相信應沒有爆發情況出現。

他又指，參考早前的「鑽石公主號」經驗可見，房間傳播相對少，認為當時的傳播與中央空調系統沒太大關連，最重要是做好社交距離、戴好口罩，尤其確保餐廳通風。

另外，梁子超提到廣東省近日出現的確診個案，認為當地暫時似乎有兩個傳播鏈，分別源於深圳的貨櫃碼頭及荔灣區懷疑變種病毒輸入個案，傳播鏈相對清晰，社區未有廣泛爆發迹象。被問到是否需要收緊廣東省「回港易」，他認為，如要分區處理，要靠內地提供的資料才能評估風險，或無法避免要使用到內地制度。

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