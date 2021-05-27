教育局上周發通函，要求學校要處理匿名投訴，更要求學校在一個月內完成調查。教協指本地其他專業以至外國的教師規管機構都採用實名投訴制度，認為受理匿名投訴對教師不公，變相助長誣告，要求當局收回改動。

教協指出，現行《學校處理投訴指引》列明學校可考慮不受理匿名投訴和非由當事人提出投訴，教育局卻只通透過通函中「學校處理投訴的注意事項一覽表」及「學校調查報告範本及樣本」兩份文件便更改規定，過程黑箱作業。

教協副會長葉建源認為，投訴應嚴謹處理，接受匿名投訴變相降低投訴門檻，減低誣告成本，變相鼓勵匿名惡意投訴，更會對學校造成巨大行政壓力，對教師不公道，而投訴人甚至不知投訴是否匿名，更是荒謬絕倫。

教協指出，本地其他專業規管機構如教育人員專業操守議會、社工註冊局、律師會和大律師公會，以至英格蘭、蘇格蘭和澳洲昆士蘭等外地教師規管機構，全都採用實名投訴制度且行之有效。葉建源質疑，教育局反推動處理匿名投訴，是反世界潮流而行。

要求一個月內完成調查乃強人所難

另外，「一覽表」更要求學校接獲投訴後一個月內完成調查，教協會長馮偉華認為要求不設實際和強人所難，教育局過往處理投訴亦須時4至5個月，現在卻要學校極速完成，是寬己嚴人的做法。

教協要求教育局收回改動，並呼籲學校沿用原有《指引》訂定的建議及原則，在一般情況下不受理匿名及未獲授權的第三方投訴。另外， 教協倡議成立法定專業議會，規管教師註冊及操守，並參照其他專業一人一票選出代表並委任其他界別代表組成。

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