林鄭準備角逐連任，梁振英又準備入閘，雙方拳來腳往，行會前見記者，有問到梁振英近日重提成立文化局，現屆政府如何看待改組建議。林鄭回應指，香港任何時間都有很多人發表意見，「特別係近年好多意見領袖、KOL，所以我就唔會逐個嚟評論。」寸爆國家領導人為眾多吹水唔抹嘴的KOL，好打得果然好打得。

為林鄭助選之另一KOL湯家驊提出魔鬼論，對一班淺藍陣營來講，係有吸引力。他指出，「林鄭確是有好多短處，她亦有好多長處。目前來說，我覺得如果她有機會做多五年，可能工作會做得好些。現時確是有好多掣肘，如果她朝這個方向，將她的政府開放多些容納更多不同出處的人，拉闊些政治光譜，我覺得好過去重新開始。」湯家驊明示林鄭相對梁振英政治上會相對開放，實情是否這樣呢？

林鄭的吳三桂情意結

首先政治總路線由中央話事，幾時輪到你話開放就開放？林鄭、梁振英的分別只在於執行力度。梁當特首林鄭當政務司時，梁政治上講多過做，原因乃政府內AO黨抵制所致，而有能力調動AO黨的只有林鄭及其政務官出身的問責班子馬仔。到卡位卡死了梁振英後，林鄭以捨我其誰姿勢上位，在2019年6.12反送中前，意氣風發，結果一鋪清袋，但她不單沒承擔政治責任下台，而且仍去馬爭取連任，這會是大家認識的林鄭嗎？她麾下兩大政治悍將楊潤雄及邱騰華，AO黨出身，一個發動教育文革，引人篤灰舉報揭發，人心惶惶，名校家長爆退學潮。另一個糾集李百全、馮建業、蔡潔如等現任或退休AO，入主港台，火速整治閹割，全部都雷厲風行，做出成績來，深得建制派歡心。為何梁振英年代派入去的鄧忍光一事無成，教育局長吳克儉又受制於常秘謝凌潔貞呢？無他，AO背後有政務司長撐腰。即係話林鄭其實本身毫無政治信念可言，眼中只看到自己政治利益所在。當梁主政時，她就變成「香港良心」，消極抵制。到自己取代梁振英之後，立即就變成「中共能吏」，將政治任務做到加零一。

由此觀之，她為了連任，可以做到更盡，正因為她是AO黨出身，深明政策執行細節，摸通大小機關門路，當她做起中央交託之政治任務時，執行力自然比梁優勝。大家可以預見，林鄭未來五年，只有更左，不會回頭。她其實正以「教育文革」及「港台整改」作為連任政績工程，香港人看得清楚。而據悉林鄭陣營亦四出放消息，指一旦梁振英上場，只會更左，於是才有湯家驊魔鬼論，爭取商界及淺藍陣營支持。

吳三桂降清，為討新主人信任，入緬甸擒南明永曆帝後，據說曾考慮將永曆帝斬頭，連當時滿洲八旗將軍也看不過眼，指永曆怎樣也是中國皇帝，應留全屍，最後永曆帝被處以絞刑。日後這種戴罪立功者，凡事做盡做絕者，不會叫魔鬼，而是稱之為「吳三桂情意結」。

劉細良

時事評論員