【本報訊】沙田濾水廠替更保安大前年8月被發現陳屍濾水廠，頭部幾近被斬甩。斬死人的死者同事原來曾任職警察，被控謀殺，案情指他與死者發生爭執，拳打死者以作教訓，在死者報警求助時，更取出菜刀怒砍死者。案件在高等法院審訊，陪審團昨退庭商議，以5比2裁定謀殺罪不成立，但誤殺罪成。法官杜麗冰今聽取求情和判刑。

因教鎖閘結怨 誤殺罪成

被告章美德（61歲）被控2018年8月5日在大圍徑口路沙田濾水廠保安亭內謀殺吳崇禧（60歲）。審訊時辯方傳召被告和精神科醫生等證人作供，指被告2006年曾中風，其後情緒變得不穩定，容易受刺激。被告開審前已向法庭表示承認誤殺。

控方案情提及，被告當日在保安亭三度拳打死者，死者報警召救護車。被告見狀從儲物櫃取出菜刀，死者再次報警求救，電話紀錄顯示當時有男聲大喊：「剁X死你！剁X死你！」控方指被告以菜刀砍死者的頭和後頸，死者當場斃命，被告報警自首。

被告在警誡錄影會面中表示不認識死者，只知道對方姓吳。案發數日前兩人結怨，首先被告欲教死者鎖閘，但死者叫他行開，翌日他又發現死者拿着間尺「左敲右敲」。其後死者向他抱怨「忍咗你成日啦」，又謂要「隻揪」，但他沒理會。

被告又稱，死者偷聽他與同事對話，他遂想對付死者。案發當日被告看見死者，心想「睇到啲人好似好乞人憎咁」，突然欲教訓對方，遂拳打死者，其間取刀砍死者。被告解釋因有太多雜樹「篤眼篤鼻」，故曾買刀斬樹。

案件編號：HCCC71/19