【本報訊】入境處計劃於各口岸引入「容貌識別」e-道。根據入境處向立法會提交的文件，入境處稱要因應疫情善用科技提升服務，其中一個方向是擴展「容貌識別」的非觸式e-道。日後市民在各口岸及管制站，除了用現時傳統櫃枱和e-道外，亦可選擇用容貌識別技術自助辦理出入境手續，代替現時的指紋識別，入境處期望本年底陸續投入服務。有團體關注有關數據會否分享予本地以至外國執法部門，擔心港府借此發展出一套監控系統，促政府詳細交代容貌識別技術的使用範圍。

入境處提交立法會文件指，容貌識別e-道服務是「可選擇性」，若市民選擇用這項服務，只需要用智能身份證或個人流動電話產生的加密二維碼進入e-道，望向鏡頭就可由系統核實容貌，過程中不需要接觸共用指紋掃描器。入境處指容貌識別e-道可讓市民自助辦理出入境手續時，減少接觸共用設備，帶來更快捷、方便和衞生的出入境服務。

團體憂侵私隱

目前入境處亦有容貌識別出境服務，2017年入境處推出「離境易」服務，持合資格護照的旅客可以用e-道透過面容識別自助辦理離境手續，但香港居民出入境e-道並無容貌識別技術。

民權觀察發言人王浩賢表示，疫情下非接觸式確認服務乃大勢所趨，惟容貌識別技術有私隱隱憂，關注有關數據會否分享予本地以至外國執法部門，擔心港府或藉此發展一套監控系統，促政府詳細交代容貌識別技術的使用範圍，並承諾未來會持續容許市民自行選擇是否使用此一技術。