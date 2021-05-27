海洋公園水上樂園預計最快8至9月開幕，距離開園尚餘2個多月。海洋公園主席劉鳴煒透露，樂園已取得入伙紙，水上遊樂設施已基本完工，現正等待泳池牌照審批及後期工序完成，期望夏季投入服務，開幕時會跟從政府衞生防疫要求指示，暫時無意強制要求員工和客人接種疫苗。劉又指，目前招聘進度理想，會優先招聘全職員工，再聘任兼職和季節性員工。

擬隨商界推優惠「谷針」

海洋公園擬跟隨商界推出優惠配合「谷針」，劉指近日有不少討論透過誘因鼓勵市民接種疫苗，公園非常歡迎安排，也有意參與，詳情稍後公佈。公園方面正不斷鼓勵同事打針，但認為打針始終屬於員工的個人決定。而公園領導層已接種，他早前亦已打BioNTech復必泰疫苗。

就水上樂園開張時的抗疫和疫苗安排，會視乎屆時政府的指引，包括是否用水上口罩。被問到會否用打針作招聘條件，他指暫無需要，也不應該「去到呢一步住」，最終要視乎衞生部門指引。如果有一天政府要求所有水上設施和泳池員工都要打針，「我哋可能喺冇選擇、冇辦法下服從，但社會上未去到呢個地步，我都係不斷鼓勵大家去打針」。

入職員工須學急救考拯救

海洋公園68億元重建方案中，現正收集設施外判商意向，劉鳴煒指招標意向申請（EOI）將在數周內展開，過程會持續數月，收完意向書後再出招標書，現階段不適合再單對單商討，會透過公開平台收集意向。任期即將在下月底屆滿的他亦指，能否續任交由政府決定。

水上樂園營運規劃及拓展經理何承熹表示，員工入職要有拯溺和營運技巧，員工即使入職時沒拯溺資格，入職後也會學習急救、考取拯救總會的拯救銅章和泳池救生章等；並訓練水上樂園營運技能，估計需時2個月。保守估計，開幕時預料有接近100名員工可持牌負責拯溺工作。他指公園尚有非拯溺職位，例如玩樂設施機關控制等，讓考章失敗或不懂拯溺的員工負責。

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