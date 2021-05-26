曾經說不出心聲，只能靠通信維繫。爸爸說，孩子，我為你感到驕傲。媽媽問，你自由之後，我們第一餐吃甚麽？兒子不敢說剖白，但仍寫滿一張信紙。信中的一筆一畫，是他們在逆境中的盼望與堅持。

爸爸以前每星期都會與太太寫信寄往沙咀，希望讓兒子藉着文字了解外界和排解孤獨。尤其在香港疫情高峯那段日子，沙咀每個月探訪限額被減至兩次，兒子被迫與家人長時間分隔，文字就是他們一家僅有的交流方式。爸爸的信言簡意賅，他簡單分享自己的旁聽師日程，還有他對兒子自豪。他寫道：「呢段日子，我睇到你長大好多，嗰人成熟咗，你的堅強意志，令我刮目相看，亦係意想不到。」

兒子信寫滿A4紙 只談手足案

媽媽的信，帶着一點童趣，還有不少手畫的emoji。字裏行間，媽媽最盼望與仔女食一餐飯，「你回家時，我們吃甚麽好呢？哥哥一定喜歡吃。」媽媽寫道：「要堅持，才有明天，路是人走出來的，不要害怕。」尾句再加送四個心心。

兒子的信，寫滿一張A4紙，只談別人的案件，隻字未提自己在沙咀的生活。在勞教中心服刑那段日子，他仍一直心繫外面的手足，密切留意法庭新聞。他最希望，自己的艱苦經歷，可以為他人帶來啟示：「始終我𠵱家身在其中，可以用我𠵱家嘅經歷、生活、過程去話返畀佢聽⋯⋯我想盡量（開）解佢，唔該爸爸。」