【本報訊】港府再現抗疫新思維，屢以限聚令為由禁止遊行集會，卻容許多次爆疫的郵輪7月底復辦郵輪公海遊，且未能確保有關防疫規例於公海領域適用。個別郵輪公司除要求參加者須接種兩劑疫苗及檢測外，更要求他們上船後須戴上具響鬧裝置的追蹤器，以確保保持1.5米社交距離。有曾滯留疫船「鑽石公主號」的旅客直言計劃吸引力不大。

商經局長邱騰華昨日宣佈，最快今年7月底復辦郵輪公海遊，供香港居民參與，但郵輪不會停靠香港以外的港口，即參加者只能一直留在船上。

乘客船員須打兩針

政府對參與公海遊的船公司、船員及乘客有一定要求。乘客必須完成兩劑疫苗接種，能出示醫學證明的不適合接種者及16歲以下人士除外；所有乘客須出示在登船前48小時接受核酸檢測並取得陰性結果；登船前須用「安心出行」；登船後亦須遵守船上的社交距離措施。

船員亦須打齊針，並每隔14天於岸上接受核酸檢測並取得陰性結果，不適合接種疫苗的船員，則須每隔三日接受檢測。

郵輪則須將載客量訂為原載量的50%，並承諾遵守法例第599F章下對不同場所的要求。邱騰華說，政府會視乎情況啟動應急機制，若在行程中發現懷疑COVID-19個案，行程須立即暫停，郵輪須駛回香港郵輪碼頭，所有人落船前須先「全船檢疫」，至於對列為密切接觸者的要求亦會更嚴謹。

至於上船後的活動會否如岸上般，例如晚上10時後不設堂食，邱騰華指活動安排由船公司決定，但船公司會參考現行防疫措施，「唔會鬆得過岸上」。不過，邱承認郵輪駛出公海後法例未必適用，但船公司須承諾遵守，一旦有違反將不許繼續推行公海遊。

星夢郵輪旗下的「雲頂夢號」公海遊今日起推早鳥優惠，兩晚售價每人1,188元起。集團市場部高級副總裁李鳳霞指，香港復航擬調動約1,000名員工到港，逾半已打針。

星夢郵輪會安排所有旅客攜戴追蹤器「TRACEY」記錄行蹤，追蹤器在客人移動時不會響鬧，但靜止時如感應到少於1.5米距離內有另一旅客，即會響鬧，提醒人與人要保持社交距離。星夢郵輪補充，即使是同行旅客，船上處所也有隔板和措施讓大家不會坐得太近，如果旅客回到房間，建議將各人裝置隔開1.5米以免響起。

停自助取餐服務

此外，所有旅客都會入住露台房，船上公共設施也要預約；餐廳暫停自助取餐服務，旅客會安排分時分區用餐及使用即棄餐具。皇家加勒比海洋光譜號亦接受優先預訂，兩晚住宿每人1,740元起。

去年與太太乘坐「鑽石公主號」郵輪期間，因郵輪爆疫而滯留在船上多日的香港互聯網協會網絡保安及私隱工作組召集人楊和生稱，他對公海遊興趣不大，因為坐郵輪是希望到不同國家遊玩，航行路線較長，如果出公海後再返回香港，行程索然無味，對他來說吸引力不大。