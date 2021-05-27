公務員事務局早前宣佈，由5月31日起實施「以接種疫苗取代定期檢測」，特定組別前線政府人員如未有接種疫苗，須兩星期進行一次病毒檢測。消防處因應安排已制定「前線人員名單」，並鼓勵相關屬員接種疫苗，惟本報接獲消防中人投訴，點名批評觀塘消防局局長招健鷹，指他運用權力強迫下屬打針，不從者會被召見怒斥，「鬧嘅程度係黐咗線咁」。消防處回覆《蘋果》查詢時指，承認有主管就疫苗接種會見屬員，但強調過程中沒有責罵及使用任何威嚇手段。

「唔打疫苗嘅一定冇得升」

觀塘消防局爆出有高層濫用權力「谷針」。消防員陳先生（化名）向《蘋果》投訴，指觀塘消防局局長招健鷹在上班時逐個召見下屬，並主動問及有沒有接種獲苗，如沒有打針便會被其「狂鬧」，「鬧嘅程度係黐咗線咁」。陳又指，招在過程中會要求下屬解釋為何沒有打針，但最後態度卻是「總之就唔接受你解釋」，更表明不接受任何不適合打針的醫生證明，以及指「唔打疫苗嘅一定冇得升」。

廣獲公務員匿名留言的社交媒體專頁「公務員secrets」，早前亦有人留言投訴九龍東某消防局高官「鷹師傅」，指他強迫所有屬下接種疫苗，不從者將被逐個召見怒斥，「 話知你有醫生紙定咩原因都好，呢條友呢幾年博升已經癲X左」。

此外，有消防中人向本報反映，各消防局內部就屬員接種疫苗的態度亦變得緊張，如有消防局局長或隊長在早上集隊後，突然表示想「了解」屬下為何沒有打針；更有高層向屬下放風，指不打疫苗者會被要求寫「薯仔文（報告）」，更可能會在個人檔案中留紀錄，指「觀感就一定唔太好㗎喇」，暗示或會影響升職。

處方發內部電郵列出高接種率分隊

本報亦取得一份消防處向屬員發出的內部電郵，內文指根據總區早前所收集的數據，有多間消防局的疫苗接種率頗高，並以圖表列出接種率特別高的分隊，如「黃大仙消防局B隊」接種率有96.6%、「紅磡消防局B隊」有94.7%等。有消防中人指，做法對局長而言有如「貼堂」及「表揚」，令高層或會因爭取升職而窮追疫苗接種率。

香港消防救護控制組人員聯合工會主席蘇頌樑回應《蘋果》查詢時，表示曾聽過有高層「谷針」，但工會未有接獲相關投訴。他指，如投訴屬實，認為有關高層的做法已超越消防處方針，亦違背公務員事務局目前就接種疫苗的取態。

消防處回覆《蘋果》查詢時指，表示一直十分鼓勵屬員盡快接種疫苗，而就公務員事務局實施的「以接種疫苗取代定期檢測」安排，亦已制定一份前線人員名單，並鼓勵這些同事接種疫苗。處方續指，為配合有關安排，各級單位主管會與屬員會面，以了解疫苗接種狀況，並鼓勵其自願參與疫苗接種計劃，但過程中並沒有責罵及使用任何威嚇手段。

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