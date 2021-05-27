男警於2017年調查一宗銀行櫃員機盜竊案時，涉嫌於調查報告中訛稱事主不願意錄口供，甚至偽冒上司簽名，導致警方一度結案；最終因事主不時致電追問調查進度，東窗事發。涉案男警被控三項偽造文件及一項在公職中行為失當罪，雙方今在東區裁判法院作結案陳詞。辯方強調，被告只因接收同袍的錯誤信息而提議上司結案，承認在事件中疏忽，但絕無欺騙意圖，更指被告與同事關係不和，不排除遭誣衊。暫委裁判官袁焌碩將案件押後至7月21日裁決。

被告歐陽燊（28歲）於2011年加入警隊，警員編號13322。辯方陳詞指，被告並非貪污或私吞款項令自己受益，他當時接收同事錯誤信息，將其他案件「撈亂」，在庭上已承認疏忽。控方顯然未能證明被告有欺騙意圖，舉證未能達至毫無合理疑點。

辯方又指，被告案發時加入警隊僅6年，更是首次從事CID調查工作，因深感工作壓力，曾主動提出調返軍裝部。大律師指，每個人工作能力各有高低，有錯不出奇。再者，被告並非對工作心灰意冷，亦曾考沙展升級試，盡力破案，被告無意冒險造假文件。大狀又指，據案件的調查進度紀錄，被告曾與事主作跟進工作，無證據顯示被告態度馬虎。

大律師強調，雙方並無呈交專家報告，對比被告上司平時的簽名及報告上的簽名，法庭必須以毫無合理疑點的推論才能入罪。而警方調查案件的制度存有漏洞，每宗案件均涉及文職人員或警務人員，再加上被告與同事關係不和，不排除遭誣衊，因此希望法庭將疑點利益歸於被告。

控方則指，不明被告犯案意圖，也不會猜測背後動機，但被告偽造文件是不爭的事實。另外，案件由始至終均由被告處理，法庭因此可作唯一推論，被告偽冒上司簽名。

【案件編號：ESCC253/21】

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