政府將於下月2日向立法會提交修改《醫生註冊條例》草案，建議海外醫生符合相關條件，可免試獲註冊。醫學會前長兼著名骨科專科醫師方津生批評，修例是違反《基本法》，嚴重侵犯專業自主，高度懷疑政府第一步是輸入海外畢業港人醫生，第二步是開放予任何地方及任何人。另一著名泌尿外科專科醫師兼行政會議前成員梁智鴻也認為，現時要來港執業醫生考試是最公平公開的方法。

方津生質疑委員或有政治壓力

方津生今日於醫學會介紹百周年特刊的傳媒聚會中表示，《基本法》第142條確保醫生專業自主，但由政府成立的特別註冊委員會決定認可海外醫生畢業的醫學院名單，質疑委員會會否有政治壓力。草案中第14F條列明，食衞局局長可向委員會發出指令承認海外醫學院，做法不適合。

他又批評政府於完善選舉制度中，將醫學界及衞生服務界結合成只有30席，但中醫界卻沒縮水維持30席，是歧視醫學界，損害業界專業自尊。

梁智鴻：不阻止流失，只顧引入海外醫生是違反常理

身兼醫管局前主席梁智鴻表示，以考執業試評核醫生水平是最公平公開，又反駁外界指考執業試為醫生保護主義是不正確，醫生只想保護市民。梁又指，政府不設法阻止公營醫生流失，只顧引入海外醫生，是違反常理。

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