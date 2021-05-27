政府拖延逾6年的天水圍洪水橋站終有興建時間表。運房局向立法會提交文件，交代洪水橋站的規劃，料建造費用為達41億元，預計2024年動工，最快2030年才落成。

運房局在立法會文件提及，洪水橋站主要功能是滿足洪水橋或厦村新發展區的運輸需求，洪水橋或厦村新發展區全面發展後，最終可容納約21.8萬人口，包括17.6萬的新增人口，以及15萬個新增職位。

翻查資料，規劃署及土木工程拓展署於2011年展開「洪水橋新發展區規劃及工程研究」，並2013年發表首階段交通及運輸影響評估，當時已建議加建洪水橋西鐵站。其後運房局2014年公佈《鐵路發展策略2014》，其中一項建議為便是加設洪水橋站，原預計今年動工，2024年通車，以配合於同年搬入新區的首批居民。可是在現時方案下，首批居民搬入新區，至少要等待6年才能使用新站。

行政長官會同行政會議今日亦批准邀請港鐵展開洪水橋站的詳細規劃及設計。運房局發言人表示，現時繁忙時段由未來新發展區的市中心往天水圍站需時約24分鐘，往兆康站則需時約20分鐘。興建新站後，由市中心經鐵路前往該2個站預計只需約4分鐘。發言人估計，洪水橋站於50年的營運期內，可為市民節省約3.1億小時，估計通車50年的經濟效益約550億。

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