醫管局員工陣線舉行放映會，播放有關六四事件電影《我畢業了》及《動詞變位》，被電檢處指涉嫌違反《電影檢查條例》。處方人員今登上工會辦公室發信，其間有人員疑未經批准於辦公室內拍攝環境及職員相片，被工會成員要求刪去相片時突然報警，約10名警員先後到場。工會指，兩場放映會只是播放YouTube影片，不理解如何違反條例，因應事件會再商討如何安排尚未舉行的放映會。

醫管局員工陣線成員向《蘋果》透露，數名自稱電檢處人員今日下午約6時突然登上工會位於尖沙嘴的辦公室，並發出一封電檢處信件，聲稱工會上周六（22日）及後日（29日）的電影放映會，涉嫌違反《電影檢查條例》。

信件稱，電檢處接獲公眾查詢，提及工會向會員「上映」影片，而影片未根據《電影檢查條例》獲發核准證明書或豁免證明書，提醒工會違反規定即屬犯罪，可處20萬元罰款及監禁1年。處方要求工會提供後日放映會的資料，包括上映時間及地點，以配合巡查工作。

電檢處職員被指偷拍場地 警員上門未有處理

其間，一名人員被發現疑於辦公室內拍攝環境及職員，工會成員不滿，質疑人員未經批准於私人地方拍攝，有關舉動亦不符合電檢處搜證需求，要求刪除攝得的相片。該人員稱須先請示上司，其後又突然稱已報警。工會成員多番詢問報警緣由及要求出示電檢處證件，但都不獲回應。

警員到場後，證實有關人士為電檢處人員，一名男警稱了解後，事件只是電檢處向工會發信，及提醒工會有關條例的規定。工會成員要求警員處理該人員未經批准拍攝的事宜，惟警員未有處理，並再有近10名警員到場增援，其間該批電檢處人員已離開。

事件先後擾攘近2小時，一名警長稱工會成員可以透過報案編號了解事件，又強調並無「放走」該批電檢處人員，之後拉隊離開。

《動詞變位》為中國禁片

《我畢業了》及《動詞變位》均為六四事件相關電影，講述六四事件後的影響，其中《動詞變位》已成中國禁片之列。工會兩場放映會只容許工會成員出席，工會強調，放映會只是播放YouTube影片，不理解如何違反條例，因應今次事件，工會將再商討後日放映會的相關安排。

《蘋果》正就事件向警方查詢。

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