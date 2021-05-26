【本報訊】港府出盡招數「谷針」，惟收效甚微。食衞局長陳肇始昨再出口術，指本港「疫苗猶豫」情況嚴重，已採購的疫苗用剩機會明顯，因此下一輪與藥廠的採購談判，未必可以取得理想成果，預告現階段不肯定可以在下一輪採購，買到購得足夠全港市民接種的疫苗量。另外，政府公佈維持現時的社交距離措施及限聚令兩周，直至下月9日。

陳肇始指，政府已開始考慮採購新一代疫苗作為加強劑，以及規劃下一輪接種計劃，並開始與供應商探討買新一代疫苗配合下一輪疫苗接種計劃。她亦提到加強劑的效用很大機會取決於有否接種現時提供的疫苗，認為市民不應等待新一代疫苗，應盡早接種。

陳肇始又稱，庫存的84萬劑復必泰疫苗8月中過期，政府或將疫苗捐予其他更有需要的地方。

另外，政府公佈維持現時的社交距離措施及限聚令兩周，包括食肆要選擇以A、B、C或D模式營運，即食肆按照不同模式，堂食時間最長直至凌晨2時；限聚令維持最多四人。陳指考慮在第二階段「疫苗氣泡」下，放寬食肆和其他處所的營運限制。

機管局送六萬張機票谷針

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指，加拿大及新加坡等地已容許11至15歲青年接種復必泰，對本港至今仍未批准放寬年齡群組打針感失望，「政府點解唔可以緊貼住發達國家？」

另外，機管局推出抽獎計劃，向已接種的市民及機場員工送出六萬張機票。當中五萬張送給9月底前已接種的香港居民，餘下一萬張則送給機場員工。機管局亦額外購買1,000張機票，以抽獎形式送給員工。計劃詳情稍後公佈。