【本報訊】「警隊KOL」之一、網名「海港Sir」的沙田警區助理指揮官陳凱港，本周二因涉及騙取銀行按揭貸款被捕。有傳為涉案物業之一的大埔海景山莊獨立屋，早於去年被《壹週刊》揭發涉多處僭建，屋宇署去年6月亦向身為業主的「海港Sir」頒佈清拆令，要求30日內展開工程，並須於60日內（即去年8月中前）完成。惟本報昨到獨立屋外圍實地視察，發現有關僭建物原封不動。

《壹週刊》去年4月揭發，沙田警區助理指揮官陳凱港「海港Sir」持有的大埔海景山莊7號獨立屋涉及多處僭建，包括在天台建造玻璃屋，平台亦有玻璃搭建物。建築師形容陳的獨立屋大規模改建，形容「有如新建了一幢新的樓宇一樣」。

涉騙按揭准保釋

本報發現，屋宇署在報道刊出後兩個月向陳凱港發出清拆令，涉及六項未經批准工程，包括在天台加建搭建物、拆除天台部份矮牆、獨立屋後面兩次加建搭建物、後面庭院後方斜坡再有搭建物，並在獨立屋前面再加搭建物等，限令陳須在30日內展開工程，並在60日內（即去年8月中前）完成。

不過本報昨再到大埔海景山莊獨立屋外圍視察，發現僭建物原封不動。由於陳未有在限期前清拆僭建，物業已被屋宇署「釘契」。

一向活躍於網絡世界的「海港Sir」前晚獲准保釋，昨日傍晚在facebook和微博賬戶開腔回應被捕一事，帖文以黑底白字，再配多個深灰色心形圖案作背景，稱：「頂天立地 無畏無懼 積極面對各路明槍暗箭 盡力配合同事調查 相信一如以往的諸多抹黑攻擊 事實必能還我清白」。

自「海港Sir」被捕消息傳出後，網上意見不一。有內地網民稱：「粉絲們一碼歸一碼吧，犯事了該怎麼樣就怎麼樣。」有網民則感謝警方「一視同仁，清理遺毒」。