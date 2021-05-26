【本報訊】本港疫情緩和，但社區仍存在隱形患者。中大醫學院一項研究發現，有六名非康復者的參加者體內驗出COVID-19抗體，佔整體參加者0.14%，意味他們曾受感染，當中五人曾接受檢測及隔離，卻成漏網之魚。按此推算，本港隱形感染者人數或高達兩萬人。

本港至今錄得逾1.1萬宗確診個案，中大醫學院團隊由去年4月21日至今年4月18日期間，招募共4,198名18歲或以上人士進行抽血及問卷調查。參加者的年齡、性別及居住地點等特徵與本港整體人口分佈比例類似，當中4%人曾與確診者接觸、5%人曾接受隔離檢疫、50%人曾經接受檢測且結果呈陰性，67%參加者自2019年11月起不曾出現呼吸道或腸胃疾病症狀。

調查發現，六名參加者被驗出體內有病毒IgG抗體，代表他們曾經感染病毒，佔整體參加者0.14%。當中五人曾經有歐洲旅遊史、曾有呼吸道症狀，及曾被隔離檢疫且檢測結果呈陰性；餘下一人則不曾外遊，所有人都沒有確診記綠。經統計學調整後，團隊推算本港成年隱形患者人數介乎4,439人至19,659人。

中大醫學院公共衞生及基層醫療學院教授黃至生表示，即使以最大隱形患者數字估算，全港總感染人數仍僅約3.3萬人，確診個案與隱形個案比例約1:2，參考外國類似研究，隱形感染比例可高達1:10或以上，遠高於本港比例，反映本港防疫措施有效。

對於有六名參加者驗出體內有抗體，但一直未被發現曾經確診，中大醫學院微生物學系系主任陳基湘認為，檢測單位採樣過程需要更為嚴謹，而調查中亦有參加者表示採樣過程沒感不適，或代表採樣位置未夠深入。陳基湘又說，本港疫苗接種率較低，同時感染率亦較低，代表絕大部份市民未擁有抗體保護。他指中大醫學院另一項研究初步顯示，111名參與研究的接種疫苗人士均已產生中和抗體，當中無人出現嚴重副作用，呼籲市民及早接種。

本港昨日再新增一宗輸入個案，患者是一名27歲從阿聯酋抵港女子，24日發病，驗出帶N501Y變異病毒株，但沒有L452R變異病毒株。她5月24日乘航班EK384抵港，沒有接種疫苗。另有少於五宗初步確診。

51歲男赴深圳後確診

衞生防護中心亦正調查一宗外地確診個案，患者為一名51歲男子，該男患者本月8日與其19歲的女友人同赴深圳，其女友人前日已於深圳確診，男患者則於23日確診，其病毒抗體測試結果為陽性。該名女友人今年1月在歐洲旅遊期間曾經發燒。

另外，醫管局宣佈，由本周末起進一步擴展特別探訪安排至18間非急症醫院實施。家屬探訪時須持有72小時內的陰性核酸檢測結果，而已接種兩劑疫苗超過14日的人士，則可選擇以24小時內的病毒抗原快速測試代替。家屬亦須經由病房職員預約探訪登記，再由職員致電聯絡。