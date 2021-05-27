五旬鏟車司機涉嫌由親生女兒12歲起多次非禮性侵，被控強姦亂倫等罪，案件於高等法院續審。女事主X繼續作供，透露父親不滿她與其他男性交往，就連預先通知會於晚間與男女友人跑步，也會惹怒被告，被告更試過暗中跟蹤她與男友人吃甜品和購物。X又稱，被告曾趁她夜尿後突襲闖入廁所強姦；另有一次被告叫她到衣櫃拿出性玩具，其後捉手教她使用。

X與警方會面續指，在香港家中令她印象最深刻的性侵事件是，有一晚她在凌晨時分起床如廁，沒有關上廁所門；當她彎身按掣沖廁時，被告突然現身，甚麼也不說便從後抱着她的腰，把她推往洗手盆方向，然後脫褲強姦。X曾拒絕，但當時母親和哥哥正熟睡，她不敢太大聲。被告亦叫她安靜稱：「唔好嘈，唔可以俾阿媽知。」X受侵犯後腳軟站不穩，被告遂抱腰「秤起」她。

兩三個月後停服避孕藥 「覺得服藥是一種妥協」

X亦自言小六開始有月經，被告侵犯她後，要求她服用避孕藥，由中二開始迫她每天服用，並稱「你唔食，你會有咗」，又要求「藏好啲藥，唔好俾阿媽知」。X覺得服藥是一種妥協，一直不想服用，亦經常忘記服藥，大約兩三個月後便沒再服藥。

X亦提到被告似不滿她有男朋友。中三時，她有幾次與男友一起遇見被告，被告會發脾氣胡亂擲物，好像接受不到她有男友，又問X：「點解你要咁對我？」有次她與男女友人在晚上跑步，事前向被告交代，但事後被告仍大發脾氣，好像接受不到她與其他男子出街。

X稱不明白被告反應，自言有自己的生活，但被告「好似當咗我係佢嘅嘢咁」、「佢好似踐踏緊我嘅人生」。

另有一次，X與男性友人吃甜品。由於她背對出入口，不知被告原來已進入店內並一直坐在她附近，更跟蹤她與友人到超市購物。被告隨後致電問X：「你今日係咪着黑色衫黑色帽，同一個高過你好多嘅男仔出街？」X稱是，問被告如何得知，被告稱「我跟住你哋」。X覺得很恐怖。

X自言情緒長期崩潰 每一天都很想自殺

X指自己對被告多次的侵犯均有明言拒絕，被告卻稱與X的母親吵架，但他仍有「嗰方面需求」，感覺很辛苦。此外，X稱被告分居前是家庭經濟支柱，雖然她「好想呢個人消失」，但X曾開口叫被告不要搬走。X指，該段時期她既要面對被告接受不到她有男友，但自己又不想被告分居，情緒長期崩潰，每一天都很想自殺。

至於使用震蛋性玩具的亂倫事件，X憶述被告在侵犯時叫她到衣櫃拿東西，她一打開便發現是情趣用品，該次是她首次見到「跳蛋」。被告教她如何使用，又叫她要用潤滑劑。X不願使用性玩具，被告便游說她謂「用咗會開心啲㗎」，X最終就範。

X形容性交行為和使用性玩具「正常係會覺得舒服」，但該次她沒有這個舒服感覺，只覺得很「核突」。另外，X指被告的性玩具包括膠製女性器官，看似是臀部，但被告沒有在侵犯她時使用過，她亦無見過被告自行使用。

【案件編號：HCCC45/21】

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