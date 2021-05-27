立法會花合共約不足12個小時，終以40票贊成、2票反對，三讀通過「完善」選舉制度修例，與及政府提出的369項修正案。多名建制派議員在修例通過後，即拍枱以示支持。政制及內地事務局局長曾國衞表示，未來10個月，當局將籌備3場重要選舉，形容相關工作繁重和艱巨，當局會與選管會、選舉事務處和廉署通力合作，務求令各項選舉安全、有序和如期進行，便利巿民投票。

立法會三讀修例草案期間，民建聯主席李慧琼表示，修例後將會再無反對派阻撓，亦再無「拉布」和激進反對派「抹黑」，日後也再無藉口，必須有所作為，包括讓巿民見到在「穩定政治制度」下，政府能改善施政，解決深層次矛盾，又稱相信「香港明天會更好」。

曾國衞就回應指，《國安法》成功為香港「止暴制亂」，今次「完善」選舉修例通過後，將為「愛國者治港」提供堅實制度保障。而未來10個月，當局將籌備選委會、立法會和特首3場重要選舉，當局會與選管會、選舉事務處和廉署通力合作，務求令各項選舉安全、有序和如期進行，便利巿民投票。

建制倡日後再「加辣」 授權政府可強制徵用票站

多名建制派議員就政府修正案發言時，就建議政府日後再「加辣」。其中謝偉銓更批評，政府向拒絕借出場地設立票站的受政府資助學校或機構罰款5萬元，做法是「欠缺阻嚇力」，認為若有機構在9月選委會選舉「無理」拒絕借出場地，政府就應再次修例加重罰則，甚至授權政府可強制徵用票站，以確保12月立法會選舉可順利舉行。

民建聯葛珮帆則批評，政府未有趁修例解決重覆排隊問題，認為當局應令重覆排隊投票人士負上刑責，建議當局日後若再次修例，應加入相關罰則。

鄭松泰批修例禁呼籲投白票：如用大砲打蚊

熱血公民議員鄭松泰就擔心修例後，巿民很容易誤墮法網，認為《國安法》已訂立條文操控選舉，政府毋須在《防賄條例》再另立相關條文，又批評政府修例禁止巿民公開呼籲投白票，「尤如用大砲打一隻蚊，真係不相稱囉」。

最後草案在全部建制派40票支持、鄭松泰和醫學界陳沛然兩票反對下三讀通過。

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