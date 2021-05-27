蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

殿堂級繪本大師Eric Carle逝世 享年91歲 著作《好餓的毛毛蟲》充滿童趣深受歡迎

52分鐘前

美國殿堂級繪本大師 Eric Carle（艾瑞‧卡爾），在美國當地時間 23日因腎衰竭逝世，享年91歲。其經典作品《好餓的毛毛蟲》（The Very Hungry Caterpillar）翻譯成超過66種語言，全球售出逾5,200萬本，他孜孜不倦創作逾70本作品，至今銷量達1.52億。

他的作品同樣深受本地兒童愛戴，幾乎是每間幼稚園也必備的繪本。有幼稚園校長指，近年本地興起繪本教學，他的繪本每每從兒童心理角度出發，更能引起幼兒共鳴。

記者 羅惠儀

勵志會陳鄭潔雲幼稚園校長，兼課程發展委員成員黃玉卿早於20年前首次接觸Eric Carle作品。近年學界興起繪本教學， 其作品往往用作主題教學；她形容作品之所以深受幼兒喜愛，正是他能從兒童心理角度出發，構思故事與圖像。其極具個人風格的筆觸，所勾勒斑斕色彩，令人一目難忘，滿有童趣：「他的作品風格很統一，一望已經知道是他。」

幼兒在校做美勞時，已能從簡單的剪貼、繪書模仿得到Eric Carle的創作手法，令他們更投入故事，黃玉卿指，這正是大師成功走入兒童世界的原因：「他的故事（用字）句子重複，兼有節奏，我們用來給孩子朗讀，他們是很易掌握；而看他的書，小朋友又可以做到畫家的東西，因而共鳴感更強，更有親切感」。

她認為，最為幼兒鍾愛的《好餓的毛毛蟲》一書，正是故事、人物性格簡單：由毛毛蟲角度，層層遞進每天吃過的食物，慢慢由蟲化蛹，最後成蝶的過程：「所有環境、用字都是幼兒能理解，最後有出乎意料的結果，滿有童趣⋯⋯你見到書內的水果圖像，全都是很童稚畫風，」

拼貼畫畫風用色經心思熟慮

資深教師兼推廣閱讀教育工作者黃益玲，育有三名分別9、7、5歲的兒子，她指Eric Carle是她與兒子最喜歡的作家，過去曾請教從事藝術創作的朋友，指大師的拼貼畫（Collage）畫風，每處用色皆有心思熟慮：「他就算只畫上一幅畫，都需要畫上過百幅不同色彩的圖，然後再拼貼。因此，他的拼貼畫能帶給兒童更豐富的聯想空間」。

黃益玲的幼子近月正反覆閱讀《好餓的毛毛蟲》，指書中沒有深奧的道理，卻涉獵幼兒不同認知：數字、星期、食物名稱等概念。「沒有刻意教化，是很自然敍述故事，小朋友慢慢已學會道理，因此更『入心』，我兒子這兩三個月都不時唱書內的兒歌。」她補充，作者擅於捕捉兒童心理，構思每個故事，不僅畫面，具音韻美的句子、以至如《好餓的毛毛蟲》內，有毛毛蟲鑽進食物的一個個窿，兒童可透過觸覺體驗加強認知能力。

Eric Carle 生平

Eric Carle生於1929年美國紐約州的希拉克斯（Syracuse）城，雙親皆為德國人。6歲後隨雙親回德國定居，他曾憶述，德式權威教育令他的學校生活充滿了痛苦與壓抑，肉體和精神上的皆受折磨；二次世界大戰爆，其父被徵召入伍，當時德國為保存民族幼苗，下令學生疏散至鄉間，他因此與家人分離，當時他全賴附近集中營內戰俘施捨配給食物，才令他保命；這段經歷正是他回美後，激發他為兒童而創作。

#RememberingEricCarle

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

好餓的毛毛蟲Eric Carle繪本
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner