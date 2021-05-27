美國殿堂級繪本大師 Eric Carle（艾瑞‧卡爾），在美國當地時間 23日因腎衰竭逝世，享年91歲。其經典作品《好餓的毛毛蟲》（The Very Hungry Caterpillar）翻譯成超過66種語言，全球售出逾5,200萬本，他孜孜不倦創作逾70本作品，至今銷量達1.52億。

他的作品同樣深受本地兒童愛戴，幾乎是每間幼稚園也必備的繪本。有幼稚園校長指，近年本地興起繪本教學，他的繪本每每從兒童心理角度出發，更能引起幼兒共鳴。

記者 羅惠儀

勵志會陳鄭潔雲幼稚園校長，兼課程發展委員成員黃玉卿早於20年前首次接觸Eric Carle作品。近年學界興起繪本教學， 其作品往往用作主題教學；她形容作品之所以深受幼兒喜愛，正是他能從兒童心理角度出發，構思故事與圖像。其極具個人風格的筆觸，所勾勒斑斕色彩，令人一目難忘，滿有童趣：「他的作品風格很統一，一望已經知道是他。」

幼兒在校做美勞時，已能從簡單的剪貼、繪書模仿得到Eric Carle的創作手法，令他們更投入故事，黃玉卿指，這正是大師成功走入兒童世界的原因：「他的故事（用字）句子重複，兼有節奏，我們用來給孩子朗讀，他們是很易掌握；而看他的書，小朋友又可以做到畫家的東西，因而共鳴感更強，更有親切感」。

她認為，最為幼兒鍾愛的《好餓的毛毛蟲》一書，正是故事、人物性格簡單：由毛毛蟲角度，層層遞進每天吃過的食物，慢慢由蟲化蛹，最後成蝶的過程：「所有環境、用字都是幼兒能理解，最後有出乎意料的結果，滿有童趣⋯⋯你見到書內的水果圖像，全都是很童稚畫風，」

拼貼畫畫風用色經心思熟慮

資深教師兼推廣閱讀教育工作者黃益玲，育有三名分別9、7、5歲的兒子，她指Eric Carle是她與兒子最喜歡的作家，過去曾請教從事藝術創作的朋友，指大師的拼貼畫（Collage）畫風，每處用色皆有心思熟慮：「他就算只畫上一幅畫，都需要畫上過百幅不同色彩的圖，然後再拼貼。因此，他的拼貼畫能帶給兒童更豐富的聯想空間」。

黃益玲的幼子近月正反覆閱讀《好餓的毛毛蟲》，指書中沒有深奧的道理，卻涉獵幼兒不同認知：數字、星期、食物名稱等概念。「沒有刻意教化，是很自然敍述故事，小朋友慢慢已學會道理，因此更『入心』，我兒子這兩三個月都不時唱書內的兒歌。」她補充，作者擅於捕捉兒童心理，構思每個故事，不僅畫面，具音韻美的句子、以至如《好餓的毛毛蟲》內，有毛毛蟲鑽進食物的一個個窿，兒童可透過觸覺體驗加強認知能力。

Eric Carle 生平

Eric Carle生於1929年美國紐約州的希拉克斯（Syracuse）城，雙親皆為德國人。6歲後隨雙親回德國定居，他曾憶述，德式權威教育令他的學校生活充滿了痛苦與壓抑，肉體和精神上的皆受折磨；二次世界大戰爆，其父被徵召入伍，當時德國為保存民族幼苗，下令學生疏散至鄉間，他因此與家人分離，當時他全賴附近集中營內戰俘施捨配給食物，才令他保命；這段經歷正是他回美後，激發他為兒童而創作。

#RememberingEricCarle

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