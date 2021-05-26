【本報訊】警方至今仍未就本月底六四遊行及下月六四燭光集會發出不反對通知書，支聯會昨決定按限聚令規定，向政務司長張建宗申請准許舉行兩個悼念活動。支聯會指近月本港疫情緩和，政府場所設施逐步開放，冀當局讓市民可在合法、和平及安全環境中悼念六四。

支聯會昨發出新聞稿強調，「一直主張透過合法、和平及安全的方式，於每年5、6月間舉辦遊行及集會，讓市民悼念六四，認識歷史，鑑古知今」，故決定按限聚令規定，向張建宗申請准許群組聚集，「希望司長批准有關申請，讓市民可以合法參與每年一度的六四遊行及集會」。

「市民不可或缺集體回憶」

支聯會指近月本港疫情緩和，政府場所及設施逐步開放，群組聚集措施陸續放寬，期望在防疫大前提下，「香港市民仍可在合法、和平及安全的環境中悼念六四，這是香港市民過去31年不可或缺的集體回憶」。根據限聚令規定，政務司長如信納某群組聚集符合對政府事務運作屬必要，或者有關個案情況極其特殊，並符合香港公眾利益，可以准許該群組聚集。支聯會常務秘書部召集人梁錦威向本報指，希望張建宗能因應社會情況豁免限聚令，批准六四遊行及集會申請，他坦言未有預料申請結果，「總之盡做咗先啦」。

曾參與悼念六四的勞工及福利局長羅致光昨出席立法會時，被問到今年悼念六四是否違法，他先揮手稱「我冇呢個需要答覆」，之後邊行邊說「所有犯法嘅嘢都係犯法」。記者指羅曾參與多次悼念六四活動，他突然轉身說：「對唔住，我咁多年參加都係一個合法嘅集會。」

建制派何君堯被問到在國安法下如何看待六四事件時，稱1989年事件不是單純學生運動，背後有顏色革命、外國勢力推波助瀾，重申支持當年北京學生血氣方剛、有理想的愛國情操，但不支持唆使學生作違法行為的人，又認為六四事件已完成歷史使命，指當年學生希望國家富強，相信今日中國成績可以令當年學生感安慰。何又指，國安法下香港有言論自由，仍可討論「平反六四」，他也支持「平反六四」，只要言論不涉及煽動、分裂國家、謀朝篡位、令人民水深火熱都可以討論，並指六四對他仍是重要日子，因該日是他生日。