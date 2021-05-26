【「裝修」中銀案】

【本報訊】網民前年10月發起「SUCK神獸罷鷲」行動，位於粉嶺花都廣場的中國銀行分行被「裝修」破壞。四男女事後在附近被捕，昨否認非法集結等罪受審。控方一度將錯誤的閉路電視片段呈堂，裁判官陳炳宙不滿謂「係咪搞錯咗證物？都唔係第一次㗎喇」，要求主控官向警方案件主管反映。

案件昨在粉嶺法院開審，首三名被告陳慶麟（18歲）及兩名14歲女學生，被控2019年10月13日在涉案中銀外與其他人參與非法集結，並損壞中銀的玻璃門，面對非法集結及刑事損壞兩罪；首被告另被控違反蒙面法。餘下16歲姓鄭男學生被指在附近的金輝停車場內攜有雷射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。

畫面不連貫 辯方質疑被干擾

辯方不爭議中銀閉路電視片段可呈堂，控方呈上光碟，陳官即要求播放，發現片段非來自中銀，批評警方已非首次弄錯證物。片段可見當日下午4時許約數十名黑衫人在中銀外聚集，部份人打開雨傘，部份人則合力拉開鐵閘，並用疑似鎚仔的硬物敲碎玻璃門。中銀確認維修費為79,200港元。

控方其後播放廣場閉路電視片段，保安主管朱兆明承認鏡頭所設置位置不穩定，會受到外來環境因素干擾，例如當重型車經過或大風時，鏡頭會擺動，導致畫面「窒一窒」。辯方質疑片段被干擾，反對呈堂。

陳官問：「干擾咗啲乜？ 帶我去喇，係咪話明明冇人，但重型車經過變成有人？」辯方指片中人或物件的移動不連貫。陳官反駁謂，法庭只須處理片段的相關性及是否表面真確，明言「好出名嘅七警案」已確立相關原則，押後至今早裁定是否接納片段呈堂。

案件編號：FLCC1851/20