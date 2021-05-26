近日，特首與前特首隔空暗戰，國家領導人政協副主席梁振英紆尊降貴，愛在臉書品評現屆政府施政，前特首竭力做好公民責任，愛港之心光昭日月；現任特首林鄭月娥被問到有何回應時謂：任何時候都有很多人發表意見，特別近來有好多KOL，我不逐一評論……

花生滿地，惟梁姓KOL最近言論中，有四個字，確實要好好評論，他在臉書談到「谷針」，謂「要讓拒絕接種疫苗的人付出代價」，最後結論一句是「不能任之由之」。

「任之由之」四字，印象中梁先生常用，翻查剪報資料庫，最近三年，他曾把「反對電子煙」與「反對分裂國家」並舉，謂不能以自由為名「任之由之」；又最少兩次談特首選舉，指摘提出「公民提名」的人，「去中央化」，不能「任之由之」。

最近一次，則在臉書中指現屆政府疫苗策略有誤，以「通關」誘使市民打針無用，因為大多數香港人少回內地，更會「做成不希望香港和內地恢復正常往來的一群人繼續抵制接種疫苗」，謂「要讓拒絕接種疫苗的人付出代價，例如規定在限期過後才接種的人付全費……市民是否接種疫苗，一如其他防疫規定，不能任之由之。」

既離地又無情更陰險

「任之由之」，可圈可點，這四字也見諸好些黨報的其他評論文章；每次讀到，總浮起莫名異樣。為甚麼呢？凝視這四個字，再細心咀嚼就會明白，原因很簡單，因為「不能任之由之」幾字，隱含了三種意態：一，出了問題，責任完全在對方；二，香港人是要管的；三，我有權來管你。

市民接種疫苗比率低，原因很多，其中一個原因是不信任政府，舊恨新仇，一言難盡。如果有市民真的抵制打針，掌權者應思量為甚麼，為甚麼民意調查到今天仍有四成市民給林鄭零分？門常開內衮衮諸公欠感召力、欠說服力、欠民意認受性，乃不爭事實，卻仍然囂張傲慢，以國安之名打擊一大片，手握絕對權力卻從無實質行動修補信任，轉頭又叫市民合作，還自我感覺良好，猶如夢遊仙境。就算談抗疫，一人染疫全幢隔離給你劣食，這叫無情；疫情紓緩時，容許主題公園爆滿、幾千人坐困郵輪、演唱會萬人哄動、沙灘泳客人人除罩，卻仍維持四人限聚，不准室外示威，禁絕街頭呼號，誓要六四燭光熄滅，這叫陰險。既離地又無情更陰險，路人皆見，又豈能推卸失信的責任，更妄想脅迫市民打針，「不能任之由之」？

一講「不能任之由之」，潛台詞就是你們太自由，香港人是要管的。香港一向自由，否則5、60年代不會有大量資本家、學者文人、平民百姓都蜂擁到香港尋一隅自由。自由是香港基石，是核心價值，甚麼時候開始變成問題？就是當權貴們連年毀諾，無止境擴建《基本法》，人民怒哮不絕，令權貴們不高興，就是你們太自由的時候。

吐出「不能任之由之」的人，姿態總是高高在上，隱含着「我有權」的威風，但他們憑甚麼呢？一個只得千多人選出來的特首、加一個殲滅了異見的議會，不見得有任何道德力量。你們的威風，只是憑藉忠誠勇毅邪骨勝正的槍枝與水炮，只是憑藉推陳出新的法律武器、律政能人、強力國安和監獄高牆、只是憑藉納稅人供養你的公帑。

毫無懸念，橡皮圖章立法會只用了幾星期，順順服服就閹割了自己，把選舉制度「完善」掉，把庶民聲音擠壓成少數。掛着「愛國」名銜者壟斷議會，全面掌握法律武器資源，眾多衣冠楚楚的忠誠愛國者可以怒目疾呼：「你犯法就是犯法。」他們可以冠冕堂皇，拿起法律武器，對準傳媒、老師、對準各種仍享自主的專業、對準每位不甘心的庶民。

一直還在堅持的人們，不能任之由之。

區家麟