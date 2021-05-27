海洋公園於疫情下有限度重開，並與「蘋果日報慈善基金」再度合辦「香港海洋公園暨蘋果日報慈善基金遊樂日（2021）」，透過慈善機構贊助免費門票予有需要人士。蘋果基金亦藉著是次機會與一眾暖流之友（即受惠個案）入場玩樂，於疫情下接觸戶外空間放鬆心情。

林母之女兒為在2013年不幸離世的失明癌B女林泳菁（菁菁），蘋果基金曾在2013年為菁菁籌款，資助她的醫療費用及離世後的殮葬費用。其後多年來，蘋果基金一直協助林母一家的日常需要。

林母向蘋果基金表示，是次海洋公園遊樂日對她意義甚大，因為疫情與母親分隔兩地有兩年之久，以往能夠於大時大節回鄉探親，但自2019年起已經未能回鄉，而母親亦為長期病患者需要照料。現時本港疫情比較緩和，林母決定接母親同住方便照顧。

林母特別感謝蘋果基金及海洋公園合辦遊樂日，讓母親第一次到海洋公園玩樂。當日早上林母更特意為母親量度血壓，帶備樽裝水及太陽傘，而蘋果基金關顧主任亦特意陪同一眾暖流之友入園，充當攝記為暖流之友拍照留念。

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蘋果日報慈善基金

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