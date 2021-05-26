【本報訊】葵涌石籬邨近日出現專向女學生非禮的老色魔，女童同被施鹹豬手「摸大髀」。警方上周接到受害女童家長報案，指其女兒及同校女同學在石籬邨一帶被一名男子非禮，男子得手即逃離現場。警方前日在葵涌以涉嫌非禮拘捕一名89歲涉案老翁，被捕前再有一名女童被該老翁非禮，估計至少涉及三宗非禮案。

石籬邨出沒 專摸大髀

被捕老翁姓雷（89歲），正由警方扣查，據了解，該名老翁為石籬區街坊，不時在石籬邨出沒。警方本月21日接獲一名家長報案，指其12歲女兒本月12日在石籬邨天橋上被摸大髀，其女兒的同齡女同學同在本月9日，於石籬二期商場對開位置遭色魔摸大髀非禮，二人被非禮時均穿校服，涉案男子事後逃離現場。

警方翻查閉路電視片段後鎖定疑犯，前日在石籬邨內於相關地點埋伏，終等到目標男子現身，警方以涉嫌非禮拘捕一名89歲涉案老翁。警方指，疑犯涉嫌先後非禮三名12歲女童，共涉三宗非禮案，並呼籲其他受害人報案。

消息稱，涉案老翁於被捕前曾涉嫌再向一名女童下手，受害人同為12歲女學生，當時女童在石籬邨一間食肆外被老翁施鹹豬手摸大髀，警方初步發現她並非與前兩名受害女童同校，但事發時身穿便服。葵青區區議員梁國華關注事件，希望警方在學生上學、放學及等校車時間加強巡邏。