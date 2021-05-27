前年萬聖節，市民發起「哈囉喂九官面具夜」，逾400⼈在中環蘭桂坊一帶聚集，警⽅武⼒清場，其間一名科大女生被捕，遭控以非法集結罪。女生早前經審訊被裁定罪成，裁判官王證瑜今判刑時指，雖然感化官建議被告入住更生中心，但考慮到被告背景良好、沒有案底、獲家人及老師支持，認為著重更生的更生中心對她作用不大，故接納辯方陳詞，判她即時入獄10星期。被告的親友今旁聽時不停低聲啜泣，當她被押走時，有人大叫：「等你啊！」「I love you啊！」

被告余樂謠（20歲）被控於前年11月1日在中環雲咸街與擺花街交界參與非法集結。她原另被控使用口罩遮掩容貌，惟受審後脫罪。

代表被告的大律師郭憬憲今進一步求情指出，報告建議被告入住更生中心，惟中心刑期長達6至8個月，比案例所判處的6個月監禁刑期更長，刑期及案情嚴重性不相符，故請求法庭判處短期監禁，讓被告盡快重返科大繼續學業。郭又補充，被告一直品學兼優，不需要嚴格品格訓練，事發當日只是因萬聖節而放寬了對自己的監管。

裁判官王證瑜判刑時指，被告獲得眾多親戚朋友、中學校長及老師、兼職工作的上司撰寫求情信，相當難得，而且他們對被告看法十分正面。王官特別提到，信中透露被告曾幫助一位患有嚴重抑鬱症的朋友，給予他長期支持，並獲他的家人致謝。

王官續指，法庭判刑時除了要考慮到案情、阻嚇性、懲罰等因素外，亦要考慮被告的個人情況。雖然感化官在報告中建議被告入住更生中心，但被告已年近21歲，即將屆滿入住年齡。加上被告沒有案底、獲家人及老師的支持、正在大學修讀學士課程，著重更生的更生中心對被告作用不大，故接納辯方建議，判處短期監禁。

王官以12星期監禁為量刑起點，因被告背景良好，特別是過往曾協助患有嚴重抑鬱症的朋友，故酌情減刑兩周，終判囚10星期。

王官早前裁決時引用「赴湯杜火」案例，指夥同犯罪原則同樣適用於非法集結，被告與在場其他人無疑有一致行動和共同目的，裁定非法集結罪名成立。至於使用蒙面物件罪，王官指被告父親曾供稱女兒患有氣管過敏及長期哮喘，在多麈的地方需要戴口罩；基於被告有可能因健康理由使用口罩，裁定蒙面罪名不成立。

【案件編號：ESCC2265/20】

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