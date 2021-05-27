香港寬頻懷疑發生職場欺凌事件，有員工指向管理層投訴對上司的不滿後，被公司以「不能合作」為由解僱，另一人則指遭上司多番針對，甚至被要求染黑頭髮，兩人事後均確診精神病。工會批評，事件反映香港寬頻未提供足夠保障，亦未有採取合適行動解決職場矛盾，促請香港寬頻正視問題。

人事部於調查報告公佈前2日將投訴人解僱

香港寬頻銷售部門前員工蔡先生表示，有感團隊工作分配不均，去年中向上司投訴但不獲受理，與上司及管理層多番交涉後，人事部承諾於今年1月6日發表事件的調查報告，惟公司卻於1月4日以「不能合作」為由將其解僱，調查報告最終不了了之。蔡先生事後患上焦慮症及抑鬱症，出現失眠、躁狂等症狀，嚴重影響生活及工作能力，被解僱後一直未能工作。

投訴外洩後遭上司拍枱怒斥「篤背脊」

於後勤部門工作的郭女士則控訴上司向她提出無理要求，包括要求她將啡髮染回黑色，又多次在公開場合批評她的工作表現及學歷。她後來依照公司機制投訴該上司，但投訴未有保密，上司得知事件後拍枱怒斥郭女士「篤背脊」。她丈夫謝先生指，事件令她飽受精神折磨，情緒大受影響，後來確診適應障礙、創傷後遺症及抑鬱症，最終由12月休假至今。

謝先生質疑香港寬頻未有保障員工，不滿公司洩漏員工的投訴內容，而公司至今亦未有交代如何處理郭女士的投訴，「道歉又冇、安撫又冇」。謝先生續指，太太服藥後會出現幻覺、腦麻痺等副作用，他直言與太太相識28年，「都冇見過太太咁樣，好慘」。

業界批香港寬頻未為員工提供足夠保障

香港資訊科技界工會主席鄧卓文批評，香港寬頻未為員工提供足夠保障，未能感受到公司採取足夠行動解決職場矛盾，促請香港寬頻作出合理交代。

鄧卓文又呼籲僱主以合理方式解決職場問題，而非淡化處理。鄧續指，事主有時未必意識到其精神、情緒問題源於公司環境，呼籲員工如懷疑因工作受情緒困擾，應盡快求醫，並尋求勞工處協助。

《蘋果》已向香港寬頻及勞工處查詢，正候回覆。

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