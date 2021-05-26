【本報訊】支聯會除了市民認識的何俊仁、李卓人等常委外，原來還有一位「大哥」，32年來默默在幕後為支聯會付出。人稱「大哥」的林榮江自支聯會成立已擔任義工，雖予人鐵漢形象，但談到每年六四燭光遍維園、到今天踏足維園亦會被捕，仍忍不住落淚。但林榮江認為，即使未必能到維園悼六四，「呢個（六四）燭光代表乜嘢？係代表希望、代表堅持、代表無畏無懼嘅精神。你哋認唔認同呢個精神？如果認同，就喺可以嘅範圍用各自嘅方式去表示！」

記者：林俊謙

在1989年6月4日下午，20萬名市民身穿黑衣齊集跑馬地參加支聯會的「黑色大靜坐」，當年25歲的林榮江是其中一人，更即場填寫支聯會招募義工表格，開展其至今長達32年的支聯會義工生涯。林榮江接受本報訪問時笑說，當年報名做義工純為一腔熱血，「覺得件事有啲意義，唔好成日掛住搵錢啦」。

「以前真係做到死，鑊鑊都做到甘；𠵱家冇得做，覺得好可惜。」

這股熱血燃燒了32年，林榮江解釋只為堅持「做認為應該做嘅嘢」，他自言與前特首董建華一樣，只希望「中國好，香港好」，卻多了一份憤怒：「咁都要中國真係好先得㗎！問題係𠵱家個個只識鬥吹水，個個都由得佢（中國政府）做錯嘢，然後去阿諛奉承話佢好，咁佢係咪好先？」

林榮江過去每逢六四前一個多月開始，總為籌辦六四活動忙得不可開交，六四集會前夕，有時一天更只睡上兩至三小時，集會結束後又要協助收拾物品送回倉庫，一直忙至清晨，但每當見到台下萬點燭光，總令他覺得一切付出都是值得。

政權打壓下維園此後或難再現燭光，林榮江不禁慨嘆：「以前真係做到死，鑊鑊都做到甘；𠵱家冇得做，覺得好可惜，真係好可惜。」回看過去32年付出的時間和汗水，他淡然說不覺有很大犧牲，只遺憾有時因為要兼顧工作未能全程參與，慨嘆「錢我有機會搵返，但我有啲嘢係miss咗，一生人就冇㗎喇」。

爭取平反六四至今32年，又可曾想過香港變成今日如斯模樣？滔滔不絕的林榮江此時不禁無語，並感觸落淚說：「我冇諗過差得咁淒涼……真係好差。」他估計，隨着支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和秘書蔡耀昌入獄和還柙，加上副主席鄒幸彤、常委趙恩來、麥海華、梁錦威和梁國華被控去年6.4在維園參與未經批准集結，支聯會隨時只餘下數名常委仍屬自由身。

「呢個燭光代表乜嘢？係代表希望、代表堅持、代表無畏無懼嘅精神。」

縱使前路暗淡，林榮江未有打算放棄多年義工工作，表明「守到幾耐得幾耐」，即使義工無支聯會常委帶領，亦能按多年經驗運作，底線是在現有空間下盡量發聲並避免被捕，「我今年57歲，已經係人生大部份，我點會唔堅持？臨到死嗰日，都係做得到都做！如果佢唔畀，咪用其他方式、其他嘅名義囉，冇問題嘅」。

假如今年六四集會被禁，港人可以如何悼念六四？林榮江認為港人可用不同方式表達對六四事件感受，如在六四當晚亮起手機燈光在維園外散步。他認為港人最重要是對得住良心，「大家問自己，呢個（六四）燭光代表乜嘢？係代表希望、代表堅持、代表無畏無懼嘅精神」，若港人認同六四精神「就喺可以嘅範圍用各自嘅方式去表示囉」。他堅信要求平反六四訴求已深植港人心中，「有啲嘢𠵱家未必咁易表現出嚟，但總會有機會爆出嚟，開花結果」。