【本報訊】年僅24歲的城市大學獸醫院博士研究生梁瑜晞（Andy），本月初發現腦內有兩個惡性腫瘤，屬第四期惡性膠質瘤。醫生指電療及化療作用不大，建議進行「電場療法」，否則僅餘不足一年壽命，惟有關療法需花費90萬元以上，梁家難以負擔， 呼籲熱心市民施援。Andy是樂隊C AllStar歌迷，該樂隊昨於網上為他打氣，「瑜晞，加油！我們和你一起努力奮鬥，打贏呢場仗，完成你嘅博士論文」。

陽光男孩醉心牛隻研究

Andy的師妹指，他於城大讀應用生物，每年GPA過4，獲獎學金修讀獸醫院博士研究生，性格樂觀的他，會參加校內划艇活動及做GYM，「喺所有人眼中，佢係一個好陽光嘅男仔」。前新聞主播、城大導師郭詠琴日前於報章及電台節目指，Andy一級榮譽畢業後，獲獎學金入讀城大獸醫院博士研究生，醉心牛隻研究 ，亦是城大龍舟隊成員。

Andy設有YouTube頻道並上載包括出海拍攝海豚、與家人到日本旅遊、到台灣單車環島遊的短片。梁父指兒子確診腦腫瘤後，對家人說：「我都唔想放棄，因為活着就有希望」。其姐稱，弟弟3月發現左手無力，曾以為是注射復必泰後副作用。至上月中更頭痛，服止痛藥亦無效，至本月初證實腦內有兩個惡性腫瘤，他前日已回家，下周一到醫院覆診。