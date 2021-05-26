【本報訊】去年7.21白衣人襲擊事件發生九個月，數十名市民自發到元朗西鐵站附近抗議，結果被警方票控違反限聚令。當天在場擔任義務急救員（FA）的年輕廚師不認罪，案件昨開審。有份檢控被告的警司供稱，被告曾於現場遊走及與幾名人士聊天。控方一度依賴共同目的作為檢控基礎，更欲呈上非法集結案例解說，惟裁判官施祖堯質問：「遊走有咩問題？點違反限聚令？唔係告佢非法集結喎。」施官強調，控告限聚應聚焦於聚集人數及距離等衞生風險，反問：「如果有人坐喺屋企call人出嚟聚集，叫唔叫違反限聚令？」

被告羅健星（19歲）被指去年4月21日深夜至翌日凌晨在元朗又新街13號外參與受禁群組聚集。

警司陳憲鈞案發時擔任新界北總區應變大隊的刑事隊指揮官，稱當日收到消息有人鼓吹在元朗聚集以紀念7.21事件，當晚警方在又新街及元朗大馬路交界設防線。他見又新街行人路上有超過50人聚集，大部份穿反光背心，疑似記者及救護員。當時警方不斷警告在場人士違反限聚令，惟大部份人沒離開。

此時陳注意到穿反光衣、身材肥胖的被告，在又新街行人路上遊走，曾先後與多於五名穿反光衣人士單獨交談及嬉笑，被告與他人的距離一直僅相距一至兩米。陳認為被告與人群認識，並有目的地聚集。

陳觀察被告近六分鐘後，將被告帶到防線後搜查。被告自稱是義務急救員，陳向他表示，因他並非受僱於任何機構在場工作，故不獲限聚條例豁免，然後票控他。

庭上片段顯示，被告曾接受有線新聞訪問，自言案發時獨自在「元朗燒賣皇后」店外買燒賣，「真係好唔公道，我一個人俾警方開傳票」。

控方提共同目的遭質疑

控方庭上一度以共同目的原則，指在場遊走的被告違反受禁群組聚集。施官聞言反問：「遊走有咩問題？點違反限聚令？唔係告佢非法集結喎。」主控欲呈上非法集結案例解說，惟施官拒絕：「集結同聚集點可以係同一件事呢？」

施官再提醒主控，預防及控制疾病規例設立的要旨，是基於公共衞生風險，限制人群不應聚集，反問主控：「共同目的夠唔夠呢？如果有人坐喺屋企call人出嚟聚集，叫唔叫違反限聚令？」施官裁定表證成立，被告不自辯，今傳召一名辯方證人。

案件編號：TMFS3/20