【本報訊】闊別港人24年的「超級血月」昨晚7時上演，歷時約19分鐘，吸引大批市民湧到石澳和黃埔等地「探月」。面積較正常大14%的暗紅月亮昨晚從東南方升起，「帶食而出」，惟昨日較多雲層遮擋，本報在石澳僅拍攝到約7分半鐘月全食，「超級血月」很快又走入雲霧，再見時已是「生光」的月偏食。

下次要等到2033年

市區黃埔紅磡碼頭昨擠滿前來碰運氣一睹天文奇觀的市民，人群站滿整個碼頭範圍，不少人更架設長攝鏡，務求捕捉到今次「天狗食月」。南區石澳「情人橋」亦有大批市民，有人更坐在岩石上等候月出。愛好天文現象的鄧小朋友7時趕到石澳，覺得昨晚的月亮「大啲同紅色啲」，惟一度有雲層遮擋，再特意上山才能較清楚看到。他又指出，賞月時「個腦好多疑問」，不明白為何月亮會呈紅色。

香港對上一次「超級滿月」撞正月全食已是1997年9月17日，若錯過昨晚，就要等到2033年10月7日才能再看到「超級血月」。鄧小朋友表示，下次亦會到場賞月，但長大後不會跟父母同行，怕他們年老，「會跌落街」。

天文台解釋，月亮呈暗紅色是由於太陽光的藍色波段進入地球大氣層時被散射，剩餘的紅光再被折射到月球上，而每次月全食，月球的光度不一，這要視乎月球經過地球本影的路徑及地球當時的大氣狀況而定。