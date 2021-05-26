《ERROR自肥企画》播完15集，搞到唔少支持者都好失落，而同時ERROR四子繼續爆紅，其中因為身高達193而有「三爺」之稱的郭嘉駿，齋係見到佢不時幫襯黃店，大家就「知佢咩料啦」！「三爺」本身熱愛時裝，但佢之前喺《自肥企画》就自爆畀時裝雜誌拒絕合作，不過近日佢就登上女性流行時尚及美容雜誌《Marie Claire》，仲喺fb專頁叫粉絲「讚我靚唔該」，點知引嚟一個意想唔到嘅人留言。

網民：「自肥」最佳示範

呢位「不速之客」就係「林卓廷」，但大家一定記得，阿廷明明因為初選案被未審先坐還柙之中，所以留言嘅人準確啲講，應該係「林卓廷」專頁嘅小編，雖然係咁，留言嘅一句應該都係阿廷嘅心聲，就係「高嘅人特別靚」，搞到網民好熱烈反應，有人話呢個留言係「回馬槍式讚賞」，甚至話係「自肥」嘅最佳示範，但更多人係乘機同阿廷打氣，仲讚晒佢哋兩個「高是美，是恩賜，心地好才是最美」，又話「林生同193就肯定係」。

193人如其名，身高其實接近193公分高，而阿廷亦同樣係高人一等，咁究竟兩個邊個高啲呢？答案揭曉，根據google大神資訊，原來阿廷身高係192公分，換言之兩個係不相伯仲。

李八方