支聯會內人稱「大哥」的林榮江，自89年5月支聯會成立開始，即擔任該會義工，至今長達32年。言談直率爽朗、予人「鐵漢」感覺的林榮江，談到香港由過去每年六四，維園都會亮起燭光，變成今年踏足維園亦隨時被捕，不禁傷心落淚，坦言從沒想過香港會變成如此境況。雖然港人今年未必能再踏足維園悼念六四，但林榮江認為仍可以用不同方式，表達對六四事件的感受，最重要是「對得住良心」，「大家問自己，呢個（六四）燭光代表乜嘢？係代表希望、代表堅持、代表無畏無懼嘅精神。你哋認唔認同呢個精神？如果認同，就喺可以嘅範圍，用各自嘅方式去表示！」

記者 林俊謙

1989年6月4日下午，20萬名香港市民身穿黑色素服齊集跑馬地，參加支聯會舉辦的「黑色大靜坐」，當年25歲的林榮江是其中一人，更即場填寫了支聯會招募義工表格，再於同年10月1日起，開展其至今長達32年的義工生涯。林榮江接受《蘋果》訪問時笑說，當年報名做義工純綷是一腔熱血，「覺得件事有啲意義，唔好成日掛住搵錢啦，就第一次做義工」。

為萬點燭光 一切都值得

這股「熱血」持續長達32年，林榮江解釋只為堅持「做認為應該做嘅嘢」，稱自己與前特首董建華一樣，只希望「中國好，香港好」，卻難掩憤怒：「咁都要中國真係好先得㗎！問題係而家個個只識鬥吹水，個個都由得佢（中國政府）做錯嘢，然後去阿諛奉承話佢好，咁佢係咪好先？唔肯聽真話，咁係咪好先？你淨係接受講大話嘅嘢，咁係無得講！」

林榮江過去每逢六四前一個多月起，總為協助該會籌辦活動忙得不可開交；在六四集會前夕，有時更只能一天睡上2至3小時；而在晚會結束後，要協助收拾物品送回倉庫，一直忙至清晨，但每次見到台下萬點燭光，總令他覺得一切付出都是值得。對於政權打壓下，維園自此或難再現燭光，他不禁慨嘆：「以前真係做到死，鑊鑊都做到甘；但而家無得做，就覺得好可惜，真係好可惜。」

「冇諗過差得咁淒涼」

回看過去32年付出的時間和汗水，林榮江淡然稱不覺得有很大犧牲，只遺憾有時因為要兼顧工作，未能全程參與，他慨嘆：「錢我有機會搵返，但我有啲嘢係miss咗，一生人就無㗎嘞。」

爭取平反六四至今32年，又可曾想過香港變成今日如斯模樣？滔滔不絕的林榮江，談到此也不禁語塞，並感觸落淚說：「冇啊……我真係冇……我冇諗過差得咁淒涼……真係好差。」他亦估計，隨着支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和秘書蔡耀昌先後入獄和被還押，加上該會副主席鄒幸彤、常委趙恩來、麥海華、梁錦威和梁國華，亦被控去年6.4在維園參與未經批准集結，案件下月11日提訊，支聯會隨時只餘下數名常委仍屬自由身。

「總有機會開花結果」

縱然如此，林榮江卻未有打算放棄多年的義工工作，表明希望「守到幾耐得幾耐」，認為即使義工無支聯會常委帶領，亦能按多年經驗運作，底線是在現有空間下盡量發聲，並避免被捕，「我今年57歲，已經係人生大部份，我點會唔堅持？臨到死嗰日，都係做得到都做！如果佢唔畀，咪用其他方式、其他嘅名義囉，冇問題嘅。」

那港人今年還可以如何悼念六四？林榮江認為港人仍可以用不同方式，表達對六四事件的感受，包括在六四當晚亮起手機燈光，在維園以外的地方散步，認為香港人最重要是「對得住良心」，「大家問自己，呢個（六四）燭光代表乜嘢？係代表希望、代表堅持、代表無畏無懼嘅精神。你哋認唔認同呢個精神？如果認同，就喺可以嘅範圍，用各自嘅方式去表示囉。」他又堅信，要求平反六四的訴求，早已深植香港人心中，「有啲嘢而家未必咁易表現出嚟，但總會有機會爆出嚟，開花結果」。

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