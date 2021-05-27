親愛的讀者：

香港樂壇久違新氣象了，Mirror與Error崛起，有人形容是大眾傳媒、演藝行業改朝換代的時刻，台前幕後展現的衝勁、併發的創意，令人刮目相看。

年輕的新意念，無比珍貴，能夠出現Mirror與Error，以至未來無數的明日之星，是因為年輕人不甘於「食老本」、拒絕墨守成規。《蘋果日報》亦然，因此我們不斷鞭策自己創新，我們聆聽讀者、訂閱客戶的意見，回到初心，推出新版本《蘋果動新聞》app，希望為大家帶來更簡易便捷的觀看體驗；啟播半年的「蘋果930新聞報道」，是我們回應讀者建議的全新嘗試，觀眾人數持續增加，令人鼓舞。

《蘋果日報》今年創報26周年，創刊當日的社論題為〈我們屬於香港〉，強調「我們要辦的是一份香港人的報紙」，是創辦人黎智英先生與當年創報的前輩，對《蘋果》、對自己的期許。四份一世紀之後，《蘋果》仍然是香港人的報紙，也要成為香港人認同的報紙，在跨媒體、跨平台、跨地域聯繫香港人的身份認同，《蘋果》主辦「最港電影大獎」，及製作全新節目「這才是真實的香港史」，以文化、歷史作為香港人身份認同的座標。

創辦人黎智英先生當年開天闢地的毅力，《蘋果》始終貫徹，我們排除萬難出版《蘋果》英文版，讓外國讀者在通訊社、外國主流媒體之外，以第一手資料感受香港人的脈搏；推出《蘋果日報北美版》，投入資源組成編採隊伍製作原創內容，希望與當地讀者同感共鳴。

《國安法》是《蘋果》最大的危機嗎？毋庸置疑，「紅線」無處不在了，限制新聞自由、打壓傳媒的法律會越來越多，香港民間社會、傳媒將要面對漫長的黑暗時間；時局嚴峻，《蘋果》記者堅守崗位，憑「武漢肺炎直擊系列」、「國安法落實3個月噤聲系列」及「踢爆港府密謀12人送中」報道獲得本年人權新聞獎3個獎項，「警隊僭建系列報道」奪得今屆金堯如新聞自由獎「紙媒網媒組」大獎；正如黎智英先生早前給《蘋果》同事的家書說：「時代在我們面前既倒，更是我們昂首站立的時候。」

各位讀者，請回顧《蘋果》創報社論：「只要讀者選擇我們、支持我們的報道、認同我們的立場，那麼不管壓力有多大，我們都必定可以站立起來。沒有錯，我們要的是讀者們的支持，而不是任何勢力的扶持。只要我們做好份內的工作，我們深信眼睛雪亮的讀者們必定會給予我們支持。」

隧道盡頭，必有光明，請大家訂閱支持《蘋果》，一起朝着那點光前進。

《蘋果》總編輯羅偉光

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