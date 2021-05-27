六四32周年，支聯會一如以往就六四集會向警方申請不反對通知書，惟支聯會常務秘書部召集人梁錦威今日證實，警方不批准支聯會舉行六四遊行及集會。

據了解，警方回信支聯會指，警務處處長拒絕支聯會提出於周日（30日）舉行的六四遊行、同日舉行的公眾集會及六四維園燭光晚會，原因是考慮到疫情持續，本地應變級別仍是「緊急」的最高級別，而限聚令規定公眾地方不得進行多於4人的群組聚集。警方也稱，即使對集會和遊行施加條件，也無助維護公眾秩序、公共安全及保護他人的權利和自由的目的，故拒絕批出不反對通知書。

警方並提醒，任何人在沒有合理情況下，明知而參與或繼續參與未經批准集結，舉行、召集、組織、組成或協助遊行等，都屬犯罪。

至於一海之隔的澳門，當地警方昨日（26日）亦拒批由澳門民主發展聯委會舉行的六四燭光集會，警方除了搬出防疫理由，同時提到集會違反多條法律，涉及煽動顛覆政權、衝擊和破壞一國兩制，指控「屠城」等字眼為虛假宣傳，損害中央威信。而香港警方則未有對支聯會提出相關理據。

李家超稱宣傳集會都屬違法

保安局局長李家超在立法會主動回應拒批六四遊行和集會。他警告兩項活動都是未經批准集結，任何人參與、宣傳或公告有關未經批准集結都視為違法，又稱法庭早前已經裁決無論是否涉及暴力，參與未經批准集結都是違法，有關人士已經被判囚。他又恫嚇市民不要以身試法，包括限聚令、《公安條例》或《國安法》。

被問到悼念六四、高呼「結束一黨專政」是否違反《國安法》時，李家超稱，不會討論某些行為是否違反《國安法》，但指《國安法》說明，任何人組織、策劃、實施用非法手段去破壞或推翻中國《憲法》下的根本制度，就是顛覆國家政權，威脅「每個人都要對自己行為負責，如果係涉及違法行為，尤其係涉及『港區國安法』，我哋會嚴肅處理」。

去年因疫情首禁六四集會 五大綱領至今未有被指違法

港府去年曾因疫情問題及限聚令，首度拒絕支聯會舉行六四燭光集會，警方之後更對參與集會的民主派人士秋後算賬，控告支聯會主席李卓人、副主席何俊仁、秘書蔡耀昌、常委張文光和壹傳媒黎智英等十多人，涉嫌煽惑他人參與未經批准集結，其中岑敖暉、黃之鋒、袁嘉蔚及梁凱晴已經認罪，並且正在服刑。

支聯會今年繼績申請舉辦六四燭光晚會，前日（25日）梁錦威與盧德明曾到北角警署與警方商討相關安排，警方在會面中主要問及新型冠狀病毒疫情，但亦有問及支聯會五大綱領及近日活動的內容，惟沒特別提到五大綱領是否有違反《國安法》。

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