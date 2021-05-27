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六四32︱警方再藉疫情禁支聯會六四遊行集會 李家超拒評悼念是否違《國安法》

20分鐘前

六四32周年，支聯會一如以往就六四集會向警方申請不反對通知書，惟支聯會常務秘書部召集人梁錦威今日證實，警方不批准支聯會舉行六四遊行及集會。

據了解，警方回信支聯會指，警務處處長拒絕支聯會提出於周日（30日）舉行的六四遊行、同日舉行的公眾集會及六四維園燭光晚會，原因是考慮到疫情持續，本地應變級別仍是「緊急」的最高級別，而限聚令規定公眾地方不得進行多於4人的群組聚集。警方也稱，即使對集會和遊行施加條件，也無助維護公眾秩序、公共安全及保護他人的權利和自由的目的，故拒絕批出不反對通知書。

警方並提醒，任何人在沒有合理情況下，明知而參與或繼續參與未經批准集結，舉行、召集、組織、組成或協助遊行等，都屬犯罪。

至於一海之隔的澳門，當地警方昨日（26日）亦拒批由澳門民主發展聯委會舉行的六四燭光集會，警方除了搬出防疫理由，同時提到集會違反多條法律，涉及煽動顛覆政權、衝擊和破壞一國兩制，指控「屠城」等字眼為虛假宣傳，損害中央威信。而香港警方則未有對支聯會提出相關理據。

李家超稱宣傳集會都屬違法

保安局局長李家超在立法會主動回應拒批六四遊行和集會。他警告兩項活動都是未經批准集結，任何人參與、宣傳或公告有關未經批准集結都視為違法，又稱法庭早前已經裁決無論是否涉及暴力，參與未經批准集結都是違法，有關人士已經被判囚。他又恫嚇市民不要以身試法，包括限聚令、《公安條例》或《國安法》。

被問到悼念六四、高呼「結束一黨專政」是否違反《國安法》時，李家超稱，不會討論某些行為是否違反《國安法》，但指《國安法》說明，任何人組織、策劃、實施用非法手段去破壞或推翻中國《憲法》下的根本制度，就是顛覆國家政權，威脅「每個人都要對自己行為負責，如果係涉及違法行為，尤其係涉及『港區國安法』，我哋會嚴肅處理」。

去年因疫情首禁六四集會 五大綱領至今未有被指違法

港府去年曾因疫情問題及限聚令，首度拒絕支聯會舉行六四燭光集會警方之後更對參與集會的民主派人士秋後算賬，控告支聯會主席李卓人、副主席何俊仁、秘書蔡耀昌、常委張文光和壹傳媒黎智英等十多人，涉嫌煽惑他人參與未經批准集結，其中岑敖暉、黃之鋒、袁嘉蔚及梁凱晴已經認罪，並且正在服刑。

支聯會今年繼績申請舉辦六四燭光晚會，前日（25日）梁錦威與盧德明曾到北角警署與警方商討相關安排，警方在會面中主要問及新型冠狀病毒疫情，但亦有問及支聯會五大綱領及近日活動的內容，惟沒特別提到五大綱領是否有違反《國安法》。

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六四32支聯會六四集會反對通知書
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