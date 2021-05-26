文在寅訪美，是繼菅義偉之後第二個被拜登招呼的國家元首，足見印太地區外交與軍事，已上升為美國的國家戰略重心。

在此之前，美韓關係已沒有過往的密切，因為南韓在美中關係中騎牆，引致美國的不信任，美國的晶片技術明顯向台積電傾斜，使南韓的三星處於相對落後的地位。美國厚此薄彼，當然是擔心技術轉移的機密，被南韓洩露給中共。

今年4月初，美國與南韓舉行雙部長會談，會談剛結束，文在寅即派外長到大陸面見王毅，南韓在美中關係上首鼠兩端昭昭明甚。

站在國家利益立場上看，南韓這種態度當然無可厚非，但這種走鋼索的高難度表演能否成功，又不是由表演者本身決定的。

美國有評論指出，拜登政府並不期望文在寅像菅義偉那樣，在東海、台海和南海問題上有鮮明態度，兩國處境不同，不能強求一致。文在寅回國後，青瓦台的高層官員即對外表示：「關於這次韓美首腦會談的情況，我們正通過外交部等渠道與中國進行必要的溝通」，「中國也對韓國的處境表示理解」。

經營眼前利益 着眼於長遠

基本上，拜登對文在寅的訪問，用的是又打又拉的策略；相應於拜登的兩手，文在寅用的是半推半就的辦法。雙方都不走偏鋒，盡量向對方靠近，經營眼前利益，着眼於長遠。

文在寅帶了大禮去美國，南韓幾大高科技公司，落實在美國總計近400億美元的大手筆投資，用在晶片和汽車電池生產等項目。美國對晶片技術轉讓不放心，南韓就直接到美國投資，保證美國的晶片供應，又增加美國就業，怪不得拜登在記者會現場，請幾家高科技公司的主管站起身，當眾連聲多謝。南韓以此回報美國，又使美國放心轉移技術，可謂一舉兩得。

拜登對南韓高科技投資老懷大慰，不忘在疫苗問題上投桃報李。美國答應率先為南韓五十萬軍人注射疫苗，並將通過多家藥廠，保證南韓國民需要的供應量，此外，莫德納藥廠也授權三星生物制劑公司在南韓生產疫苗。在全球疫苗供不應求的緊急情況下，這也是籠絡南韓的有效措施。

借文在寅來訪機會，拜登特地在白宮安排一場儀式，為一位韓戰老兵授勳，並邀請文在寅出席觀禮。拜登志在提醒文在寅，不要忘記70年前那一場戰爭，當年若不是聯合國軍參戰，麥克阿瑟將軍在仁川登陸，南韓已經亡國了。70年後，同樣面對中共和北韓的武力威脅，南韓也要好自為之，別指望離開美國能活得下去。

文在寅也識做，在韓戰老兵面前半膝下跪，做足姿勢。

如一把刀頂在中共肚皮上

南韓是美國的橋頭堡，失去南韓，美國的亞太戰略即無落腳點，南韓的存亡，又繫於美國的護衞。美軍駐紮南韓，美軍的薩德系統是南韓的安全保障，美韓生死相依，彼此心知肚明，只是計較具體的利害而已。

南韓本身是民主國家，意識形態上不可能倒向中國，但南韓又不得不仰仗中國的市場，仰仗中共對金正恩這個壞孩子的約束，因此南韓對中共不能走得太近，也不能離得太遠，只能虛與委蛇，且戰且走。至於美國，雖然心急，但牛不喝水不能強摁頭，美國也只能走一步看一步，慢慢加碼，長期經營，只要南韓不一面倒向中共，就暫時可以收貨了。

南韓地理位置重要，高科技實力強，但南韓的軍事力量卻無足輕重，美國真與中共在南海台海或東海開戰，很難指望南韓發揮甚麼作用。但南韓存在一天，美國就可駐軍，對中共來說，就像一把刀頂在肚皮上，周身唔聚財，動輒就會痛，因此，美國對南韓又打又拉，南韓對美國半推半就，這就是兩國關係上的規定動作。

一場戲演過，不舒服的只是中共。年來不舒服的事也太多了，蝨多不癢，楊潔篪正訪問俄國，他有自己要忙的事情。

方圓

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