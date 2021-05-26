【本報訊】建制派繼續狙擊曾參與反修例運動的社工。過去三年共有七名社工被判監禁，但至今未被釘牌，建制派批評社會工作者註冊局，包庇及縱容被控非法集結或襲警的社工，要求修改有關法例及改組社工註冊局，「釘死」涉事社工。據悉，有關個案包括被控阻差辦公的劉家棟、被控非法集結和襲警的丘子樂、被控煽惑公眾妨擾的邵家臻，以及被控參與未經批准集結的楊森。

勞工及福利局局長羅致光昨在立法會回覆議員提問時表示，2018年1月至今年4月，有七名社工被刑事定罪及判監。當中無人被取消註冊，七宗個案中，有三人獲社工註冊局裁定其定罪不影響續期註冊、一宗正在考慮、有兩人正等待上訴裁決、一人並未申請續期註冊。

羅致光：政府不宜干預

據悉，有關個案包括被控阻差辦公的劉家棟、被控非法集結和襲警的丘子樂、被控煽惑公眾妨擾的邵家臻，以及被控參與未經批准集結的楊森。其中劉家棟判囚一年，丘子樂判監四個月，邵家臻判囚八個月，楊森判監八個月獲緩刑一年。

多名建制派議員質疑社工註冊局包庇及縱容被被控非法集結或襲警的社工，對「黑暴」社工「隻眼開隻眼閉」，要求當局改組註冊局，令政府委任的成員人數多於社工界代表。由於法例規定，社工觸犯強姦、拐帶兒童等指明罪行才必須被釘牌，建制派要求修改相關法例，將反修例事件涉及的刑事罪行，加入註冊條件的指明罪行中。

羅致光表示，社工註冊局是法定機構，其組成、權力、職能、註冊規定及紀律處分程序已在相關法例訂明，只要註冊局按照法例的規定處理社工的紀律管制及相關事宜，政府不宜干預。

羅致光的回應引起建制派不滿，工聯會麥美娟譏諷羅致光：「局長最強項係撩交嗌，口舌之爭」。何君堯更激動地除下口罩，指社工及教師均是毒瘡，轟羅致光拒採行動，「唔係我教你做官，你聽完要做先得㗎，我唔想咁抦你，你嘅態度令人好反感」。羅致光回應稱政府政策需經內部商討，「唔係可以即席企喺度就答你我哋會去做」。