■原審的東區法院主任裁判官錢禮被指判刑時未有恰當運用上訴庭案例的判刑原則。資料圖片
【本報訊】警方去年腰斬元旦遊行後在銅鑼灣清場，其間18歲男生向水炮車尾掟磚，遭警員制服後被搜出𠝹刀、鎚仔、打火機和易燃劑等。男生去年認罪，並已賠償近萬元維修費，獲裁判官判18個月感化。律政司不服，向上訴庭覆核刑期，男生一方懇請不要改判拘禁式刑罰，否則會影響他升讀大專二年級。三名法官昨認為判感化屬原則上犯錯，未能反映案件嚴重性，強調之前案例的判刑指引，下級法院須遵從，決定撤銷感化令，將少年還柙至下月10日重新判刑。
上訴庭指原審的東區法院主任裁判官錢禮判刑時，過份着重被告個人情況，未有恰當運用上訴庭案例的判刑原則，決定先索閱勞教中心、教導所、更生中心報告後始判刑。
恐影響升讀大專二年級
答辯人陳業云（18歲）去年承認刑毀及管有物品意圖損壞財產兩罪，律政司昨指，陳躲在記者後方，其後突然衝出掟磚，有激使現場其他人進一步干犯罪行的高風險。答辯方指，現場火堆及路障非由陳設置，他雖然承認管有鎚及𠝹刀等物的意圖是破壞財產，但無特定目標，易燃液體是其他人交給他，他沒打算使用。
大狀指，陳考完中學文憑試後，升上大專修讀工商管理，成績有進步，顯示他悔改，若改判拘禁刑罰，將影響他今年9月升讀二年級。大狀又指，今次覆核刑期跟去年8月首次判刑已相距一段時間，感化官對陳的評價非常正面，加上他年輕及承諾不會再犯，會做個對社會有用的人，認為可改判社會服務令。
案件編號：CAAR5/21