【本報訊】警方去年腰斬元旦遊行後在銅鑼灣清場，其間18歲男生向水炮車尾掟磚，遭警員制服後被搜出𠝹刀、鎚仔、打火機和易燃劑等。男生去年認罪，並已賠償近萬元維修費，獲裁判官判18個月感化。律政司不服，向上訴庭覆核刑期，男生一方懇請不要改判拘禁式刑罰，否則會影響他升讀大專二年級。三名法官昨認為判感化屬原則上犯錯，未能反映案件嚴重性，強調之前案例的判刑指引，下級法院須遵從，決定撤銷感化令，將少年還柙至下月10日重新判刑。

上訴庭指原審的東區法院主任裁判官錢禮判刑時，過份着重被告個人情況，未有恰當運用上訴庭案例的判刑原則，決定先索閱勞教中心、教導所、更生中心報告後始判刑。

恐影響升讀大專二年級

答辯人陳業云（18歲）去年承認刑毀及管有物品意圖損壞財產兩罪，律政司昨指，陳躲在記者後方，其後突然衝出掟磚，有激使現場其他人進一步干犯罪行的高風險。答辯方指，現場火堆及路障非由陳設置，他雖然承認管有鎚及𠝹刀等物的意圖是破壞財產，但無特定目標，易燃液體是其他人交給他，他沒打算使用。

大狀指，陳考完中學文憑試後，升上大專修讀工商管理，成績有進步，顯示他悔改，若改判拘禁刑罰，將影響他今年9月升讀二年級。大狀又指，今次覆核刑期跟去年8月首次判刑已相距一段時間，感化官對陳的評價非常正面，加上他年輕及承諾不會再犯，會做個對社會有用的人，認為可改判社會服務令。

案件編號：CAAR5/21