港府去年高價購入大批問題口罩，其中社會福利署成為接收問題口罩的「大戶」，《蘋果》向社署追問該批273萬個問題口罩的去向，近日終於取得完整流向清單，發現署方自去年中已分批將口罩全數派發予逾600間院舍及過百間非政府機構，其中多間曾發生院內爆發的院舍，都在爆疫前獲發問題口罩。有院舍工會代表認為，雖難確認問題口罩與院舍爆發有關，但認為政府在採購口罩時應做好把關；衛生署並無回應會否就問題展開調查。

記者 趙雅婷

口罩已分發予全港逾600間機構及院舍

政府早前公佈，物流署截至去年12月底一共購入約4,500萬個有質素問題的口罩，涉及包括未達微粒過濾效率標準等問題。《蘋果》及後追問該批口罩的去向，當局披露社署是獲分發最多問題口罩的部門，共收到約273萬個，並再向不同院舍及機構分發。

《蘋果》今年3月按《公開資料守則》向社署索取曾獲發問題口罩的機構及院舍名單，並在本月中獲署方提供了273萬個問題口罩的完整流向清單，當中顯示社署在自去年4月起，已分批將該批問題口罩全數派發予多個受資助非政府機構及住宿服務單位。

問題口罩之中，約36%、即約99.9萬個都是由中國河南省企業「長東醫療器械集團有限公司」生產，《蘋果》早前報道，長東口罩因過濾率不足，政府要在派發近一年後宣佈回收，但有院舍表示早已用完。最新清單顯示，長東口罩是最早分發的問題口罩，社署於去年4月22至24日向共80個非政府組織以及674間院舍派發；至於其他問題口罩，則分別於5月初、5月中、6月初及8月中分4批派發至147個非政府組織及665間院舍。

《蘋果》整合了完整的問題口罩流向清單，並以可搜尋的列表形式公開，讀者可以按此查閱。

曾爆疫院舍均獲派問題口罩

疫情爆發近一年半來，發生院內爆發，並出現超過10名患者的院舍共有9間，主要集中在去年下半年，導致251人確診，其中36人死亡。染疫人數最多的是東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍，有61人；其次是首間院內爆疫的的港泰護老中心，有46人；屯門康和護老中心黃金分院則有40人「中招」；殘疾人士院舍國寶之家亦有20人染疫。

記者翻查社署提供的問題口罩分發名單，發現曾爆發疫情的院舍原來全部「榜上有名」，其中私營安老院敬福護理院、港泰護老中心、康和護老中心黃金分院分別共獲派發1,000個、1,200個及1,500個問題口罩；國寶之家亦獲派發600個；另外5間「中招」院舍由非政府組織耆康會、救世軍、匡智會和東華三院營運，4間機構亦收到約2.7萬至16.8萬個問題口罩。各個院舍都是先收到問題口罩，再發生院內爆疫，即院內人士有機會在爆發期間使用有關問題口罩。

院舍組織幹事：理解唔到點解要成年先發現到問題

社區及院舍照顧員總工會組織幹事曾紀南表示，疫情持續逾年，社署亦多番派發口罩予全港院舍，現時已難以推測問題口罩是否與院舍爆疫有關，但他強調社署有責任保障員工安全。他解釋，院舍職員在工作時有不少感染風險，特別是為長者洗澡及餵食時，兩項工序均要與沒戴口罩的長者近身接觸，「一直都理解唔到點解要成年先發現到問題，政府採購要做好把關係毋庸置疑。」

《蘋果》向衞生署查詢會否調查問題口罩與院舍爆疫的關係，但署方並無回應。

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