立法會二讀通過「完善」選制修例後，繼續以全體委員會審議修例。原獲港府欽點為醫學及衞生服務界選委的紅十字會，因主動要求退出而遭建制派何君堯炮轟。何斥責紅十字會的做法已屬「政治表態」，兼且沒有為香港重回正軌出一分力。

「完善」選制後，特首選舉委員會內的醫學界及衞生服務界分組，將二合為一，議席數目就由合共60席減至30席，包括15席選舉產生及15席當然選委。而按當局「完善」選制原先方案，紅十字會秘書長獲欽點為當然選委之一，不過紅十字會於本月中去信港府，以不會參與政治選舉為由要求除名，不做當然選委。結果當局以人體器官移植委員會主席代之。

何君堯今日在立法會審議「完善」選制草案時，炮轟紅十字會不為香港重回正軌出一分力，嚴詞反問：「難道你想睇到香港被『攬炒』，然後（紅十字會）可以繼續攞到血，繼續造福人群咩？絕對冇可能㗎。」

何又狠批紅十字會沒有政治「智慧」明白「完善」選舉制度的意義，指其不參與政治、立場中立的理由已屬「政治表態」。

鄭松泰反駁：你去捐血嘅時候，去睇你啲血係藍色？

熱血公民鄭松泰反駁指，只要有「更高的智慧」理應可以看到，「完善」選制中選委會組成方法，缺少自行退出、表達意願的機制，例如容許部份認為有利益衝突或認為自身不合適成為選委的團體退出，以至要求新選委解釋為何適合出任選委。

鄭指出，紅十字會屬人權機構，而非上綱上線的政治組織，並反駁何君堯說：「你去捐血嘅時候，你去睇你啲血係藍色？」他呼籲各人理性看待事件，為香港整體利益着想。

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