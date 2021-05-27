網民前年10月發起「SUCK神獸罷鷲」行動，位於粉嶺花都廣場的中國銀行分行被「裝修」破壞。四名男女事後在附近被拘控，他們否認非法集結等罪，案件今續審。辯方指案中一名警員當日截查16歲男被告時，曾用警棍毆打男生的頭部後方，導致出現2厘米血痕，又因警方清楚知道有關傷勢是如何造成，認為並不嚴重，故當晚近10時才將男生送院。

被告陳慶麟（18歲）及兩名14歲女學生被控前年10月13日在涉案中銀外與其他人參與非法集結，並損壞中銀的玻璃門，面對非法集結及刑事損壞兩罪；陳姓被告另被控違反蒙面法。餘下16歲鄭姓男學生被指在附近的金輝停車場內攜有雷射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。

警長852廖建通供稱，當日下午他帶隊乘警車在粉嶺中心附近進行兜截，並發現約百名示威者在粉嶺中心中銀外聚集，當中大部份人身穿黑色衫褲及戴帽。示威者見到警方後，隨即四散，廖遂下車追捕，並在附近金輝停車場截獲6男3女，懷疑他們有份破壞花都廣場中銀及參與非法集結，當中包括本案首三名被告。

警員20166李力恆（譯音）則供稱，當日在金輝停車場追捕示威者，其間發現戴黑色帽、頸上圍著面巾的鄭姓被告正蹲在地上，懷疑他有份破壞花都廣場中銀。鄭欲逃走但不果，最終遭李制服拘捕並帶返警署。李在訓示室內搜查鄭的隨身物品，並檢取了21項證物，包括一個藍色腰包，內藏一支涉案雷射筆及兩粒電池。

辯方指李當日截查鄭時，曾用警棍毆打鄭的頭部後方，導致出現2厘米血痕；惟因警方清楚知道有關傷勢是如何造成，認為並不嚴重，故當晚近10時才將男生送院。李否認曾用警棍施襲。

此外，控方昨播放花都廣場閉路電視片段時，保安主管朱兆明承認鏡頭設置不穩定，會受到外來環境因素干擾，例如當重型車經過或刮大風時，鏡頭會擺動。辯方質疑片段遭干擾，反對呈堂。

裁判官陳炳宙今裁決指，相信上述干擾並非人為，只影響片段質素而非真確性。而有關片段除了拍攝到黑衣人外，亦拍到大量途人；若果片段經過人為剪輯或改動，途人動作不可能如片段顯示般銜接得天衣無縫，故接納片段呈堂。

【案件編號：FLCC1851/20】

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