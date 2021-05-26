【本報訊】2016年立法會資訊科技界選舉疑鬧種票風波，的士司機從業員總會（的總）理事會成員涉以虛假專業資格等，替240人申請成為電機暨電子工程師學會（IEEE）會員，獲得選民資格，繼而投票給指定候選人。的總幹事雷亞福與兒子及胞妹昨認罪，他們早知是「政治嘅種票」，仍分頭向親友同學招攬「選民」，其中剛考完文憑試的18歲兒子更從1,000元酬勞中每人抽佣150元。選舉事務處事後發現36份登記表格都將英文「Engineers」寫成「Enginess」。

四名被告分別是車房東主、的總幹事雷亞福（47歲）、其子雷敬賢（24歲），其胞妹雷偉芳（41歲）、及雷偉芳丈夫的姐夫地盤工陳琪南（50歲）。雷氏三人承認串謀在選舉舞弊提供利益罪，雷亞福及陳各承認一項在選舉舞弊中收賄罪。

酬勞1,000元 子抽佣150元

2016年立法會換屆選舉，資訊科技界有莫乃光和楊全盛兩名候選人。雷亞洲同年4月透過微信群組邀請家人申請為「IT產業會員」，以獲取每人1,000元，名額40人，成為會員後須登記為選民，並在立會選舉按指示投票，雷偉芳直指這是「買票」，雷亞福回應為「種票」。

雷偉芳將消息轉發至夫家名叫「觀音開庫」群組，提醒各人是「政治嘅種票」，陳答：「唔怕啦！佢有錢收呢，叫投邊個咪投邊個囉，呵。」

在學的雷敬賢在另一群組通知同學友人，稱每人可得1,000元，但他會抽佣150元。

雷氏三人搜集36名人士的姓名、身份證等資料，雷亞福將資料製成清單轉發給的總會務總監李為民。選舉事務處接獲36份申投票人登記表格，惟表格都出現同一個錯字，即英文全名「Engineers」寫成「Enginess」

雷亞福5月通知「有錢分」，三人將消息轉告參與者，又收到楊全盛的宣傳照，通知參與者要投票給楊，雷敬賢提醒參與者如遇記者提問便「cut線」。

同案尚有李為民等八人不認罪受審，法官勞潔儀押後至8月26日聽取求情，並着四名被告有心理準備判囚。

案件編號：DCCC707/19