公營房屋供應不足，房委會公佈上年度公營房屋實質建屋量僅約1.1萬個單位，其中新建成公屋單位僅約6,000個，創近10年新低，亦較去年下跌近4成。房委會及房協預測，2020/21年度至2024/25年度的五年期內，建成10.1萬個公營房屋單位，未達《長遠房屋策略》平均供應目標。

房委會公佈2020/21年度公營房屋實質建屋量，建成單位僅11,261個，包括6,261個公屋單位及5,000個資助出售單位。其中公屋單位建屋量創近10年新低，較2019/20年度下跌近4成，減少約4,000個單位。

於2020/21至2024/25年度的五年期內，房委會及房協預測總計建成101,900個公營房屋單位。其中房委會預測建成95,600個單位，包括67,100個公屋或「綠置居」單位及28,500個其他資助出售單位。房協則預計建成6,300個新單位，包括3,500個出租單位及2,800個資助出售單位。

24/25年度新建僅9.9萬個公屋或綠置居單位 或10年內第二低

本年度房委會預測建成22,600個公屋或「綠置居」單位，若最終實質建屋量符合預期，新建單位數量將創過去10年高位。惟房委會預計之後3個年度公屋或「綠置居」單位建屋量均會回落，於2024/25年度跌至新建僅9.9萬個單位，或創10年第二低位。

房委會亦預測本年度建成6,500個其他資助出售單位，有望達2016/17年度以來第二高位，惟之後2個年度預測建屋量將會減少，直至2024/25年度才回升至10,700個單位。

根據最新一份《長遠房屋策略》周年進度報告，公營房屋供應量目標為30.1萬個單位，平均每年須建成約3萬個單位才能達標。惟房委會及房協預測建屋量低於預期，包括預期建屋量最高的2021/22年度，亦只預計建成29,100個單位，略低於目標量；2022/23年度更只預計落成總共15,200個單位，遠低於《長策》公營房屋供應目標。

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